Ο ελίτ Στίλερ στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ο Σκοπιανός Στάβρεφ στο Άρης-Παναθηναϊκός

Διαιτητής από το πάνω ράφι στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Σούπερ Λίγκας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, καθώς η ΚΕΔ όρισε τον γνώριμο ελίτ ρέφερι Τομπίας Στίλερ στο ματς!

Ο διαιτητής από τη Γερμανία δεν είναι η πρώτη φορά, που έρχεται στη χώρα μας. Η τελευταία φορά, ωστόσο, που είχε σφυρίξει στα… μέρη μας ήταν, κατά σύμπτωση, στο περσινό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ των playoffs, που είχε λήξει 4-0 για την Ένωση! Είχε βρεθεί, επίσης, στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (18/10/20) στο ΟΑΚΑ, στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 (23/2/20), όπως και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (17/2/19). Είναι κατηγορίας ελίτ, όπως προαναφέραμε, δικηγόρος στο επάγγελμα, ενώ έχει σπουδάσει αθλητική ψυχολογία. Ζει μόνιμα στο Αμβούργο. Φέτος έπαιξε μία φορά ελληνική ομάδα, τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Γκενκ στο Βέλγο. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Στέφαν Λουπ, 4ος ο Περράκης και στο VAR ο Ντίνγκερτ Κρίστιαν με τον Μπουξμπάουμ.

Από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ορίστηκε ο Αλεξάνταρ Στάβρεφ, α' κατηγορίας της UEFA, από τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο 47χρονος, γεννημένος στα Σκόπια, ρέφερι θα έρθει για δεύτερη φορά στη χώρα μας, καθώς είχε διευθύνει και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0 για τα playoffs τον Απρίλη του 2021. Τη φετινή σεζόν έχει οριστεί σε 20 αναμετρήσεις, εκ των οποίων 16 αφορούν το εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ οι 4 είναι για το Conference.

Μαζί του θα είναι οι Ντέγιαν Κονσταντίνοφ, Γκότσε Πετρέσκι, 4ος ο Βεργέτης και στο VAR ο… επίσης γνώριμος Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ με τον Νικολακάκη.

Τέλος, στη Λαμία και στην αναμέτρηση της ομώνυμης ομάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, ορίστηκε ο Τσακαλίδης από την ΕΠΣ Χαλκιδικής. Στο VAR θα είναι ο Ευαγγέλου.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών:

Σάββατο, 6/4

17:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός: Τσαγκαράκης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου, Σπυρόπουλος)

19:30 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά: Σιδηρόπουλος (Δημητριάδης, Στάικος, 4ος Φωτιάς, VAR: Μανούχος, Παπαδάκης)

19:30 Παναιτωλικός-Βόλος: Κατοίκος (Φωτόπουλος, Σινιοράκης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Κωνσταντίνου)

20:00 ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα: Πουλικίδης (Πετρόπουλος, Δ.Βεργέτης, 4ος Γκάμαρης, VAR: Τζήλος, Σαμοΐλης)

Κυριακή, 7/4

17:00 Λαμία-Ολυμπιακός: Τσακαλίδης (Μεϊντάνας, Καραγκιζόπουλος, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ευαγγέλου, Νικολαΐδης)

19:30 Άρης-Παναθηναϊκός: Στάβρεφ (Κονσταντίνοφ, Πετρέσκι, 4ος Χρ.Βεργέτης, VAR: Μπέμπεκ, Νικολακάκης)

20:30 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Στίλερ (Γκίτελμαν, Λουπ, 4ος Περράκης, VAR: Κρίστιαν, Μπουξμπάουμ)

