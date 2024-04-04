Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Η Αναντολού Εφές σκοπεύει να κάνει μεγάλη πρόταση στον Ναν»

Η Αναντολού Εφές έχει βάλει στο «στόχαστρο» τον Κέντρικ Ναν και παρουσιάζεται διατεθειμένη να του κάνει μια υψηλή πρόταση

Παναθηναϊκός

Η τουρκική ομάδα βρίσκεται κοντά στο deal με τον Τσάβι Πασκουάλ και έχει ήδη αρχίσει τον προγραμματισμό της για την ερχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το “Sportando”, στα… ραντάρ της Εφές έχει μπει ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν. Η ιταλική ιστοσελίδα υπογραμμίζει πως οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να καταθέσουν μια μεγάλη πρόταση στον Αμερικανό γκαρντ, για να τον πάρουν στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
