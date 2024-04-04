Αποσύρεται το καλοκαίρι ο Ρούντι Φερνάντεθ!

Aνήμερα των 39ων γενεθλίων του, ο Ρούντι Φερνάντεθ ανακοίνωσε την οριστική του απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση το ερχόμενο καλοκαίρι, σε συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σπουδαίος γκαρντ/φόργουορντ είχε ήδη κοινοποίησει την πρόθεσή του να παίξει για τελευταία φορά με την εθνική Ισπανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και έπειτα να μην ξαναφορέσει το εθνόσημο, ωστόσο φαίνεται πως τελικά κατέληξε να βάλει τέλος στην καριέρα του και σε διασυλλογικό επίπεδο. Θα ενισχύσει, πάντως, τη «ρόχα» στο προολυμπιακό τουρνουά, αλλά και στους Αγώνες, αν επιτευχθεί η πρόκριση.

«Είναι μια δύσκολη λέξη. Είμαι ήδη μεγάλος και έχω αρχίσει να σκέφτομαι άλλα πράγματα, την οικογένεια. Μου απομένουν λίγοι μήνες και ελπίζω να συνεισφέρω τα μέγιστα. Είχα μιλήσει με τον σύλλογο και ήθελα να είναι έτσι, σε μια συνέντευξη Τύπου. Ένιωσα πολύ αγάπη και αυτό τελειώνει, αλλά απομένουν λίγοι μήνες για να συνεχίσω να απολαμβάνω τους συμπαίκτες μου. Δυστυχώς, ο αθλητισμός έχει τραυματισμούς, αλλά κατάφερα να μείνω για πολλά χρόνια. Ένιωσα πολύ προνομιούχος που μπόρεσα να φτάσω σε αυτό το σημείο», ανέφερε συγκεκριμένα για την απόφασή του ο Ισπανός σπουδαίος παίκτης.

Ο σπουδαίος Ρούντι αριθμεί μια τεράστια καριέρα 22 ετών στο κορυφαίο επίπεδο. Έχει κατακτήσει 3 Ευρωλίγκες και μπόλικα πρωταθλήματα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ είναι ζωντανός «θρύλος» της Ισπανίας (255 συμμετοχές), έχοντας κερδίσει 2 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά 4 σε Ευρωμπάσκετ αλλά και 1 ασημένιο και 1 χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν παίξει στο Παρίσι, θα γίνει ο πρώτος μπασκετμπολίστας με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές Ολυμπιάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η... αφεντιά του ταξίδεψε και μέχρι το NBA, όπου φόρεσε την φανέλα των Μπλέιζερς από το το 2008 έως το 2011 και αυτή των Νάγκετς τη σεζόν 2011/12, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη και μείνει οριστικά στη Ρεάλ.

