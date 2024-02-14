Δεύτερη πρόκριση "σκυταλοδρομίας" στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Ντόχα, εξασφάλισε η Ελλάδα σήμερα (14/2).

Μετά τα 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών, η 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με χρόνο 3:46.54 κατέλαβε την τέταρτη θέση των προκριματικών, πέρασε στον απογευματινό (19:48) τελικό και "σφράγισε" το εισιτήριο για το Παρίσι.

Ο Απόστολος Χρήστου ξεκίνησε με 53.67 στο 100άρι του υπτίου, ο Αρκάδιος Ασπουγαλής έκανε 1:00.54 στο πρόσθιο, η Αννα Ντουντουνάκη 57.37 στην πεταλούδα και η Νόρα Δράκου (που λίγο νωρίτερα είχε αγωνιστεί στα 50μ. ύπτιο και θα κάνει ξανά δύο κούρσες το απόγευμα) έκλεισε με 54.97 στο ελεύθερο.

Ταχύτερες από την ελληνική ομάδα ήταν η Μεγάλη Βρετανία με 3:45.50, η Αυστραλία με 3:45.54 και οι ΗΠΑ με 3:45.93. Προκρίθηκαν ακόμη, η Πολωνία (3:46.57), η Ιαπωνία (3:46.92), η Σουηδία (3:47.50) και η Ιταλία (3:47.65), ενώ έμεινε εκτός τελικού η κάτοχος του τίτλου Κίνα.

Η πρόκριση της εθνικής ομάδας στέλνει στο Παρίσι δύο επιπλέον αθλητές, τον Ασπουγαλή και τη Δράκου (Χρήστου και Ντουντουνάκη έχουν πιάσει όρια σε ατομικά αγωνίσματα) και πλέον η αποστολή της κολύμβησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ανέρχεται στα δέκα μέλη, με προοπτική να αυξηθεί περαιτέρω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

