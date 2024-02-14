Δεύτερη πρόκριση "σκυταλοδρομίας" στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Ντόχα, εξασφάλισε η Ελλάδα σήμερα (14/2).
Μετά τα 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών, η 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με χρόνο 3:46.54 κατέλαβε την τέταρτη θέση των προκριματικών, πέρασε στον απογευματινό (19:48) τελικό και "σφράγισε" το εισιτήριο για το Παρίσι.
Ο Απόστολος Χρήστου ξεκίνησε με 53.67 στο 100άρι του υπτίου, ο Αρκάδιος Ασπουγαλής έκανε 1:00.54 στο πρόσθιο, η Αννα Ντουντουνάκη 57.37 στην πεταλούδα και η Νόρα Δράκου (που λίγο νωρίτερα είχε αγωνιστεί στα 50μ. ύπτιο και θα κάνει ξανά δύο κούρσες το απόγευμα) έκλεισε με 54.97 στο ελεύθερο.
Ταχύτερες από την ελληνική ομάδα ήταν η Μεγάλη Βρετανία με 3:45.50, η Αυστραλία με 3:45.54 και οι ΗΠΑ με 3:45.93. Προκρίθηκαν ακόμη, η Πολωνία (3:46.57), η Ιαπωνία (3:46.92), η Σουηδία (3:47.50) και η Ιταλία (3:47.65), ενώ έμεινε εκτός τελικού η κάτοχος του τίτλου Κίνα.
Η πρόκριση της εθνικής ομάδας στέλνει στο Παρίσι δύο επιπλέον αθλητές, τον Ασπουγαλή και τη Δράκου (Χρήστου και Ντουντουνάκη έχουν πιάσει όρια σε ατομικά αγωνίσματα) και πλέον η αποστολή της κολύμβησης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ανέρχεται στα δέκα μέλη, με προοπτική να αυξηθεί περαιτέρω.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.