Είδαν και έπαθαν αυτή την εβδομάδα οι Διάσημοι, και μετά από 3 συνεχόμενες ήττες, η ομάδα αποφάσισε να το γυρίσει στην προπονητική μήπως και καταφέρει να αναστρέψει την κατάσταση.

Με πρωτοβουλία του Αλέξη Παππά συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης στατιστικών προκειμένου η ομάδα να βελτιώσει τα ματσαρίσματά της. Ο Γιώργος Λιανός παρακολουθώντας τις εξελίξεις βάφτισε τον Αλέξη Φατίχ Τερίμ, και τον Σάββα Γκέντσογλου Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο πρώην κιτρινόμαυρος όμως ήθελε να παρομοιαστεί με κάποιον πιο κοντινό σε εμάς προπονητή, γι'αυτό διάλεξε τον Ματίας Αλμέιδα!



Πηγή: skai.gr

