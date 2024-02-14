Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024 - Το γύρισαν σε μπάλα οι Διάσημοι: «Τερίμ & Μουρίνιο;»-«Αλμέιδα!»

Ο Γιώργος Λιανός παρακολουθώντας τις εξελίξεις βάφτισε τον Αλέξη Φατίχ Τερίμ, και τον Σάββα Γκέντσογλου Ζοζέ Μουρίνιο

Survivor

Είδαν και έπαθαν αυτή την εβδομάδα οι Διάσημοι, και μετά από 3 συνεχόμενες ήττες, η ομάδα αποφάσισε να το γυρίσει στην προπονητική μήπως και καταφέρει να αναστρέψει την κατάσταση.

Με πρωτοβουλία του Αλέξη Παππά συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης στατιστικών προκειμένου η ομάδα να βελτιώσει τα ματσαρίσματά της. Ο Γιώργος Λιανός παρακολουθώντας τις εξελίξεις βάφτισε τον Αλέξη Φατίχ Τερίμ, και τον Σάββα Γκέντσογλου Ζοζέ Μουρίνιο.

Ο πρώην κιτρινόμαυρος όμως ήθελε να παρομοιαστεί με κάποιον πιο κοντινό σε εμάς προπονητή, γι'αυτό διάλεξε τον Ματίας Αλμέιδα!
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark