Παναθηναϊκός: Με όπλο το pressing και το double pivot ο Τερίμ στην Τούμπα

Μία ήττα έχει ο Τερίμ από τότε που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, αυτή από τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι πρωταθλήματος στο γήπεδο της Τούμπας.

Όπως στα ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, ο Τούρκος coach είχε την ευκαιρία να αποκωδικοποιήσει το αγωνιστικό στυλ της ομάδας του Λουτσέσκου και να διορθώσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε τότε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.