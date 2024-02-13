Χάλκινος στα 100μ. ύπτιο του Παγκοσμίου ο Χρήστου - Στην τέταρτη θέση ο Μακρυγιάννης

Ένα ακόμα μετάλλιο πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του ο Απόστολος Χρήστου. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό των 100μ. ύπτιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ντόχα του Κατάρ, τερματίζοντας στην 3η θέση με 53.36 και κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Πολύ καλή παρουσία και από τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη, ο οποίος επίσης συμμετείχε στον τελικό, τερματίζοντας σε χρόνο 53.38 και παίρνοντας την τέταρτη θέση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αμερικανός, Χάντερ Άρμστρονγκ, ο οποίος πήρε τη νίκη σε χρόνο 52.68, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ισπανός, Ούγκο Γκονθάλεθ (52.70).

Αναλυτικά η κατάταξη του τελικού:

Χάντερ Άρμστρονγκ (ΗΠΑ) 52.68

Ούγκο Γκονζάλεζ (Ισπανία) 52.70

Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 53.36

Βαγγέλης Μακρυγιάννης (Ελλάδα) 53.38

Πίετερ Κέτζε (Ν. Αφρική) 53.51

Ρομάν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 53.64

Μίροσλαβ Κνέντλα (Τσεχία) 53.74

Τζακ Άικινς (ΗΠΑ) 54.50

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.