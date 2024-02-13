Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χάλκινος στα 100μ. ύπτιο του Παγκοσμίου ο Χρήστου - Στην τέταρτη θέση ο Μακρυγιάννης

Το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 100μ. ύπτιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου, ενώ ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε στην τέταρτη θέση

Κολύμβηση

Ένα ακόμα μετάλλιο πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του ο Απόστολος Χρήστου. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό των 100μ. ύπτιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ντόχα του Κατάρ, τερματίζοντας στην 3η θέση με 53.36 και κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Πολύ καλή παρουσία και από τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη, ο οποίος επίσης συμμετείχε στον τελικό, τερματίζοντας σε χρόνο 53.38 και παίρνοντας την τέταρτη θέση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αμερικανός, Χάντερ Άρμστρονγκ, ο οποίος πήρε τη νίκη σε χρόνο 52.68, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ισπανός, Ούγκο Γκονθάλεθ (52.70).

Αναλυτικά η κατάταξη του τελικού:

Χάντερ Άρμστρονγκ (ΗΠΑ) 52.68
Ούγκο Γκονζάλεζ (Ισπανία) 52.70
Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 53.36
Βαγγέλης Μακρυγιάννης (Ελλάδα) 53.38
Πίετερ Κέτζε (Ν. Αφρική) 53.51
Ρομάν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 53.64
Μίροσλαβ Κνέντλα (Τσεχία) 53.74
Τζακ Άικινς (ΗΠΑ) 54.50

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κολύμβηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark