Την παρθενική συμμετοχή της σε ημιτελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης εξασφάλισε σήμερα (14/2) στη Ντόχα η Γεωργία Δαμασιώτη.

Εκμεταλλευόμενη και την περιορισμένη συμμετοχή στα 200μ. πεταλούδα (συμμετείχαν μόλις 25 αθλήτριες), η 20χρονη Ελληνίδα κατέλαβε την 15η θέση με χρόνο 2:12.09 και το απόγευμα (19:16) θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μία κούρσα πιο κοντά στο ρεκόρ της, που είναι 2:09.74 από πέρυσι.

Ταχύτερη του προκριματικού ήταν η Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία με 2:09.21.

Ο Ανδρέας Βαζαίος αποσύρθηκε από τα 200μ. μικτή ατομική, σε ένα αγώνισμα όπου το επίπεδο του προκριματικού ήταν πολύ χαμηλό (η 16άδα "έκλεισε" στο 2:01.52) και θα μπορούσε να περάσει εύκολα στα ημιτελικά.

Ανετα στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο η Δράκου

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Νόρας Δράκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της Ντόχα.

Η 32χρονη αθλήτρια, στην όγδοη συμμετοχή της στη διοργάνωση, κατέλαβε την πέμπτη θέση στα προκριματικά των 50μ. ύπτιο με χρόνο 28.09, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον απογευματινό (18:36) ημιτελικό και δείχνει ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία των πολλών απουσιών και να προκριθεί για δεύτερη φορά στην καριέρα της στον τελικό του αγωνίσματος.

Ταχύτερη των προκριματικών ήταν η Καναδή Ινγκριντ Ουίλμ με 27.81, ενώ στα 28 δευτερόλεπτα "κατέβηκαν" επίσης η Βρετανή Λορέν Κοξ (27.89) και η Αμερικανίδα Κλερ Κέρζαν (27.99).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

