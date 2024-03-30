Ποδόσφαιρο - Super League: Αλλαγή ώρας στο Παναιτωλικός-Βόλος

Η Super League ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (29/3) πως ο αγώνας Παναιτωλικός-Βόλος για την 3η αγωνιστική των play out που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (6/4), δεν θα ξεκινήσει στις 17:30, αλλά στις 19:30.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playouts, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο, 06.04.2024, στις 19:30 (αντί για τις 17:30)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

