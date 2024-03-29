Euroleague: Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια

Ξέρανε (και) την Μπολόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR!

Mε τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει μεγάλο φλόουτερ στη λήξη του αγώνα, οι «πράσινοι» επικράτησαν με σκορ 81-79 της Βίρτους στη «Segafredo Arena» ανέβηκαν στο 21-11 και παρέμειναν στη δεύτερη θέση, όντας πλέον ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε σπουδαίο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε δύο φορές με +17, πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με το υπέρ της 39-51. Οι γηπεδούχοι έκαναν αντεπίθεση διαρκείας και έφτασαν να προηγούνται με 79-76 λίγο πριν το φινάλε, όμως ένα μεγάλο γκολ-φάουλ του Γκριγκόνις ισορρόπησε τα πράγματα (79-79), πριν ο Ναν βάλει το καλάθι που έκρινε την αναμέτρηση.

Κορυφαίος της αναμέτρησης με 20 πόντους και ακόμη μια μεγαλειώδη εμφάνιση ήταν ο Κώστας Σλούκας, ενώ 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ είχε ο κομβικός Ναν, που μίλησε όταν χρειάστηκε. Καλό πρώτο ημίχρονο για τον Τζέριαν Γκραντ, που είχε 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ 12 πόντους σκόραρε σε μόλις 16 λεπτά ο Μάριους Γκριγκόνις, που χρεώθηκε από νωρίς με τρία φάουλ όμως ήταν κομβικός στην τελική ευθεία.

Από τη Βίρτους, που έπεσε στο 17-15 και παραμένει στην 8η θέση, χάνοντας οριστικά την εξάδα που οδηγεί απευθείας στα playoffs, ξεχώρισε με 19 πόντους ο Τόρνικε Σενγκέλια, ενώ 17 πέτυχε ο Μάρκο Μπελινέλι και 11 ο Όγκνιεν Ντόμπριτς.

Το ματς

Η Βίρτους μπήκε δυνατά με τρίποντο του Σενγκέλια, ενώ ο Γκραντ πέτυχε τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού AKTOR με βολές για το 3-2. Ο Γκριγκόνις έβαλε πανέμορφο ανάποδο λέι απ, πριν ο Ντόμπριτς απαντήσει με εντυπωσιακά καρφώματα για το 7-4. Ο Γκραντ σκόραρε για τρεις από την κορυφή και ισοφάρισε, ενώ ο Γκριγκόνις έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (7-9). Ο Σλούκας μπήκε δυναμικά και σκόραρε για τρεις, πριν δημιουργήσει μακρινό σουτ του Γκραντ για το 9-15. Ο ορεξάτος Ντόμπριτς μείωσε με φλόουτερ (11-15), όμως ο ακόμη πιο «καυτός» Γκραντ υπέγραψε το 11-18 με το τρίτο του τρίποντο. Ο… βομβαρδισμός του «τριφυλλιού» από μακριά συνεχίστηκε με τον Μήτογλου, ο οποίος έφερε για πρώτη φορά το ματς σε διψήφια διαφορά (11-21), ενώ ο Σλούκας έκανε το 6/6 του Παναθηναϊκού AKTOR από μακριά για το 13-24. Ο αρχηγός των πρασίνων έβαλε τρομερής δυσκολίας καλάθι (14-26), ενώ ο Ζίζιτς απάντησε από κοντά για το 16-26. Ο Γκραντ ευστόχησε σε δύο βολές και διαμόρφωσε το 16-28 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Χάκετ μείωσε προσωρινά με τρίποντο σε 19-30. Ο Λεσόρ πέτυχε τους πρώτους του πόντους με κάρφωμα, ενώ ο Σλούκας έκλεψε και σκόραρε στο τρανζίσιον για το 19-34. Ο Λεσόρ συνέχισε δυναμικά με επιθετικό ριμπάουντ και λέι απ (19-36), ενώο ο Πολονάρα μείωσε σε 22-36 με δύσκολο τρίποντο. Ο Χουάντσο δεν το… άφησε έτσι και ευστόχησε από τη γωνία για το 22-39, όμως ο Αμπάς το έβαλε κι αυτός από το ίδιο περίπου σημείο μειώνοντας σε 25-39. Ο Ζίζιτς έριξε και άλλο τη διαφορά, με τον Λούντμπεργκ να εκμεταλλεύεται το επιθετικό ριμπάουντ ευστοχώντας σε τρίποντο (30-41). Ο Λεσόρ έγραψε με δόση τύχης το 30-43 από κοντά, ενώ ο Ναν επανέφερε το +15 από μέση απόσταση (30-45), πριν βάλει τρίποντο για το 32-48. Η Βίρτους έβγαλε αντίδραση με Λούντμπεργκ και Σενγκέλια να κάνουν ένα μικρό σερί γράφοντας το 37-48, όμως ο Μήτογλου έκλεψε και σκόραρε για το 37-51. Ο Μπελινέλι έβαλε δύο βολές και το ημίχρονο έληξε 39-51.

Στο δεύτερο μέρος, ο Λεσόρ επανέφερε το +14 (39-53), πριν ο Μπεινέλι βάλει ένα από τα κλασικά του σουτ για το 42-53. Ο Μήτογλου σκόραρε από μέση απόσταση, ενώ ο Ντάνστον κάρφωσε εμφατικά για το 44-55. Η Βίρτους μείωσε μετά από ώρα σε μονοψήφιο νούμερο με τον Μπελινέλι (46-55), ο οποίος πέτυχε και τρίποντο διαμορφώνοντας το 49-55. Ο Σλούκας έκοψε τη φόρα της Βίρτους με τρίποντο-ανάσα για το 49-58, όμως ο Σενγκέλια με χουκ μείωσε ξανά σε 51-58. Ο Ντόμπριτς στο τρανζίσιον έφερε ακόμη πιο κοντά τη Βίρτους, όμως ο Γκριγκόνις έδωσε γρήγορη απάντηση με τρίποντο από τη γωνία για το 53-61. Ο Ντάνστον σκόραρε από κοντά, όμως ο Σλούκας έβαλε καλάθι στη λήξη της επίθεσης για το 55-63. Ο Ναν έκανε λάθος και έδωσε αμαρκάριστο κάρφωμα στον Σενγκέλια (57-63), όμως ο Μήτογλου έκλεψε και ο Λεσόρ κρεμάστηκε από το ιταλικό καλάθι για το 57-65. Ο Σενγκέλια έβαλε δύσκολο καλάθι και η τρίτη περίοδος έληξε 59-65.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Σενγκέλια έβαλε τρίποντο και ο Μίκι χουκ, με το ματς να έρχεται στον πόντο (64-65). Ο Σλούκας έβαλε τεράστιο καλάθι πάνω σε άμυνα, κέρδισε επιθετικό φάουλ και στη συνέχεια ο Γκριγκόνις έγραψε το 64-69. Ο Λούντμπεργκ απάντησε με δύσκολο γκολ φάουλ και διαμόρφωσε το 66-69 χάνοντας τη βολή, όμως στη συνέχεια έβαλε τρίποντο και ισοφάρισε σε 69-69. Ο Σενγκέλια έδωσε στη Βίρτους το πρώτο της προβάδισμα μετά το πρώτο δεκάλεπτο με βολές (71-69), όμως ο Ναν με… κρύο αίμα έβαλε πολύ δύσκολο σουτ στη λήξη της επίθεσης και στη συνέχεια λέι απ για το 71-74. O Mπελινέλι απάντησε με ακροβατικό τρίποντο για το 74-74 και στη συνέχεια βρέθηκε μόνος του κάτω από το καλάθι για το 76-74. Ο Σλούκας με δύο βολές ισοφάρισε (76-76), όμως ο Ντόμπριτς έβαλε μεγάλο σουτ από τη γωνία για το 79-76. Ο Γκριγκόνις, που νωρίτερα είχε χάσει κομβικό σουτ, πήρε το… αίμα του πίσω με σπουδαίο γκολ φάουλ, ισοφαρίζοντας σε 79-79. Μετά από χαμένη επίθεση της Βίρτους, ο Ναν πήρε την τελευταία προσπάθεια πάνω του και σκόραρε με φλόουτερ σε νεκρό χρόνο, υπογράφοντας το τελικό 79-81.

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 39-51, 59-65, 79-81

