Το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ευρωλίγκας έγραψε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!



Πραγματοποιώντας ασύλληπτη εμφάνιση, ο Αμερικανός πέτυχε 50 πόντους στην επικράτηση της Φενέρμπαχτσε επί της Άλμπα (103-68).



Έσπασε, έτσι, το ρεκόρ σκοραρίσματος σε ένα παιχνίδι της διοργάνωσης, το οποίο κρατούσε από το 2019 ο Σέιν Λάρκιν (με τους 49 πόντους που είχε καταγράψει απέναντι στην Μπάγερν).



Πέραν αυτού ωστόσο, πέρασε στο πάνθεον και της τουρκικής ομάδας, καθώς συνέτριψε την προηγούμενη επίδοση παραγωγικότητας ενός παίκτη (που ήταν οι 39 πόντοι του Νάντο Ντε Κολό με αντίπαλο την Μπασκόνια το 2019).



Χαρακτηριστικό των οργίων του Χέιζ-Ντέιβις είναι ότι πέτυχε 18 από τους πόντους του στην πρώτη περίοδο, ενώ τελείωσε τον αγώνα με 9/11 δίποντα, 9/16 τρίποντα και 5/7 βολές.



Εφόσον ευστοχούσε, δε, σε μια ακόμα προσπάθεια έξω από τα 6,75 θα έδινε ακόμα πιο ιστορικές διαστάσεις στο κατόρθωμά του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Λάρκιν με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε ένα ματς (10).

NEW RECORD FOR MOST POINTS IN A SINGLE EUROLEAGUE GAME!!! 💥😳



NIGEL HAYES-DAVIS 50 POINTS!!!!🔥🔥🔥@NIGEL_HAYES l @FBBasketbol pic.twitter.com/MnWhGno792 March 29, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.