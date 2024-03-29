Λογαριασμός
Οργίασε ο Χέιζ-Ντέιβις: Η στιγμή που σπάει το ρεκόρ του Λάρκιν στην Ευρωλίγκα σκοράρωντας 50 πόντους - Βίντεο

Όργια… ιστορικού χαρακτήρα έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απέναντι στην Άλμπα. Δείτε πώς ο Αμερικανός κατέρριψε την επίδοση του Λάρκιν και ποια άλλα ρεκόρ κατέγραψε

Hayes Davis

Το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ευρωλίγκας έγραψε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Πραγματοποιώντας ασύλληπτη εμφάνιση, ο Αμερικανός πέτυχε 50 πόντους στην επικράτηση της Φενέρμπαχτσε επί της Άλμπα (103-68).

Έσπασε, έτσι, το ρεκόρ σκοραρίσματος σε ένα παιχνίδι της διοργάνωσης, το οποίο κρατούσε από το 2019 ο Σέιν Λάρκιν (με τους 49 πόντους που είχε καταγράψει απέναντι στην Μπάγερν).

Πέραν αυτού ωστόσο, πέρασε στο πάνθεον και της τουρκικής ομάδας, καθώς συνέτριψε την προηγούμενη επίδοση παραγωγικότητας ενός παίκτη (που ήταν οι 39 πόντοι του Νάντο Ντε Κολό με αντίπαλο την Μπασκόνια το 2019).

Χαρακτηριστικό των οργίων του Χέιζ-Ντέιβις είναι ότι πέτυχε 18 από τους πόντους του στην πρώτη περίοδο, ενώ τελείωσε τον αγώνα με 9/11 δίποντα, 9/16 τρίποντα και 5/7 βολές.

Εφόσον ευστοχούσε, δε, σε μια ακόμα προσπάθεια έξω από τα 6,75 θα έδινε ακόμα πιο ιστορικές διαστάσεις στο κατόρθωμά του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Λάρκιν με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε ένα ματς (10).

