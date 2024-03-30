Τένις - Miami Open: Ο Σίνερ έκανε... πάρτι με τον Μεντβέντεφ και πέρασε στον τελικό

Με κυριαρχική εμφάνιση απ’ την αρχή έως το τέλος, ο Γιανίκ Σίνερ έκανε... πάρτι απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του Miami Open, επικράτησε με 2-0 σετ (6-1, 6-2) κι έκλεισε θέση για τον μεγάλο τελικό όπου θα περιμένει την Κυριακή (31/3) τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στους Γκριγκόρ Ντιμίτρόφ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Σίνερ ήταν απολαυστικός μετρώντας 16 winners, απέναντι στον Μεντβέντεφ, ο οποίος δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να φανεί ανταγωνιστικός.

Με 5-0 στα πρώτα γκέιμ ο Σίνερ «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου, ενώ ο Ιταλός έχασε μόνο ένα πόντο από τη γραμμή του σερβίς στα δυο επόμενα σέρβις γκέιμ του κι έκλεισε το σετ με 6-1.

Στο δεύτερο σετ ο πρωταθλητής του Australian Open πήρε τους 8 απ’ τους 9 πρώτους πόντους του σετ και με 2-0 στα γκέιμ έβαλε τις βάσεις για την τελική επικράτηση του, καθώς ο Ρώσος δεν είχε καμία απολύτως... απάντηση, σε όσα έκανε ο Ιταλός πρωταθλητής.

Ο Σίνερ έφτασε τις 5 σερί νίκες απέναντι στον Μεντβέντεφ μειώνοντας στο μεταξύ τους head-to-head σε 6-5 και προκρίθηκε στον 17ο τελικό της καριέρας του, όπου θα διεκδικήσει τον 13ο τίτλο του, τον δεύτερο σε Masters μετά την περσινή επικράτησή του στον Καναδά.

Παράλληλα, θα είναι στον τελικό του Μαϊάμι για 3η φορά στα 4 τελευταία χρόνια, μετά το 2021 και το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

