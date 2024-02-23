Ποδόσφαιρο - Europa League: Οι ομάδες της φάσης των «16» στην κλήρωση της Παρασκευής

Μετά την ολοκλήρωση και των δεύτερων αγώνων των play off εισόδου στους «16», ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/2) το «παζλ» των ομάδων που θα συνεχίσουν στην επόμενη νοκ-άουτ φάση του Europa League.

Η κλήρωση της φάσης των «16» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (23/2) στις 13:00 στο House of European Football, στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, στο δρόμο προς το μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου 2024 στην «Dublin Arena» του Δουβλίνου της Ιρλανδίας.

Σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες απ’ την ίδια χώρα. Οι αγώνες για τους «16» θα διεξαχθούν στις 7 και 14 Μαρτίου 2024.

Αναλυτικά οι «16» του Europa League:

ΝΙΚΗΤΕΣ ΟΜΙΛΩΝ (ΙΣΧΥΡΟΙ)

Αταλάντα (Ιταλία)

Μπράιτον (Αγγλία)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ρέιντζερς (Σκωτία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Γουέστ Χαμ (Αγγλία)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ PLAY-OFF (ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)

Μίλαν (Ιταλία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Ρόμα (Ιταλία)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.