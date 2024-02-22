Λογαριασμός
Παναθηναϊκός παρακάμερα: Ανατριχίλα στην ομιλία Μπακασέτα πριν τα πέναλτι

Δείτε την πρόκριση του παναθηναϊκού από άλλη ματιά, το σύνθημα που έδωσε ο Τάσος Μπακασέτας πριν τα πέναλτι

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός εχθές επικράτησε επί του ΠΑΟΚ στα πέναλτι και πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Άρη η τον Παναιτωλικό στον τελικό του κυπέλλου.

Ωστόσο το pao tv μας είχε ξανά πλούσιο υλικό για τα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες.

