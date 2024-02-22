Με Παπανικολάου η 12άδα της Εθνικής για Τσεχία - Δείτε τις επιλογές του Σπανούλη

Την πρώτη του 12άδα ως προπονητής της Εθνικής ομάδας επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Έλληνας τεχνικός διάλεξε τους 12 παίκτες που θα εκπροσωπήσουν τη «γαλανόλευκη» στο πρώτο ματς για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, κόντρα στην Τσεχία στο ΣΕΦ (23/02, 21:00). Εντός αυτής βρίσκεται ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ακολούθησε θεραπεία την Πέμπτη (22/02) λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, και η συμμετοχή του θα απφοασιστεί την τελευταία στιγμή.

Όσον αφορά τους παίκτες που «κόπηκαν» από την αναμέτρηση, αυτοί είναι οι Μιχάλης Λούντζης, Λευτέρης Μαντζούκας, Βαγγέλης Ζούγρης και Ναζ Μήτρου-Λονγκ. Οι τέσσερις παίκτες θα παραμείνουν πάντως στην ομάδα, καθώς παραμένει ανοιχτή η συμμετοχή τους στο επόμενο ματς, τη Δευτέρα (26/2) στη Χάγη με την Ολλανδία. Θυμίζουμε, επίσης, πως από την αποστολή έχει αποχωρήσει ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος διαγνώστηκε με οστικό οίδημα.

Αναλυτικά η 12άδα της Ελλάδας:

Ελλάδα (Σπανούλης): Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Γιώργος Παπαγιάννης, Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τόμας Ουόκαπ, Γιάννης Κουζέλογλου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος.

