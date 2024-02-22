Στους «16» του Conference League μέσω Βουδαπέστης ο Ολυμπιακός! Με μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση από τότε που ανέλαβε την ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι Πειραιώτες νίκησαν 1-0 τη Φερεντσβάρος και με συνολικό σκόρ 2-0 προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του θεσμού.

«Χρυσός» σκόρερ ξανά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με εύστοχο χτύπημα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος στο 45’.



Την Παρασκευή (23/02) στις 14:00 η κλήρωση, με τους «ερυθρόλευκους» να μαθαίνουν αντίπαλο στην επόμενη φάση.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-4-2 επέλεξε ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, με τον Ντίμπους κάτω από τα δοκάρια και τους Γουίνγκο, Σισέ, Μαέ και Τσίβιτς στην άμυνα. Την τετράδα στο κέντρο αποτέλεσαν οι Ζακάριασεν, Φανί, Μαϊγκά και Μαρκίνιος, με τους Βάργκα και Κόντρο στην επίθεση.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα του με 4-3-3, έχοντας τον Πασχαλάκη στην εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην άμυνα. Τριάδα στα χαφ οι Τσικίνιο, Όρτα και Έσε, με Ποντένσε-Φορτούνη στα άκρα της επίθεσης και Ελ Κααμπί στην κορυφή της.

Το ματς

Οι Ούγγροι μπήκαν αναμενόμενα πιο δυνατά στο ματς, ωστόσο μετά από ένα δεκάλεπτο ανούσιας υπεροχής, είδαν τους «ερυθρόλευκους» να κερδίζουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Πειραιώτες κέρδισαν αλλεπάλληλα κόρνερ, με τους Ελ Κααμπί (25’, 30’) και Ρέτσο (26’) να απειλούν με κεφαλιές, ενώ στο 34ο λεπτό ο Ζακάριασεν σούταρε άουτ μετά από λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού.

Ο Πασχαλάκης μπλόκαρε το μακρινό σουτ του Κόντρο στο 37’ και κάπου εκεί η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, χάνοντας δύο ανεπανάληπτες ευκαιρίες μέσα σε ένα δίλεπτο!

Πρώτα ο Φορτούνης (38’) σούταρε άουτ σε τετ α τετ μετά από απίστευτη κάθετη του Όρτα και εν συνεχεία ο Ποντένσε (39’) εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα των Μαγυάρων αλλά σούταρε ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση.

Παρ’ όλα αυτά, το γκολ ήρθε στο 45’. Ο Μαέ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή, με τον Τουρπέν να βλέπει τη φάση στο VAR και να... παίρνει πίσω το φάουλ που είχε δώσει στον Ποντένσε δείχνοντας τη λευκή βούλα.

Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε άψογα και έτσι ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα.

Θα περίμενε κανείς ότι οι παίκτες του Στάνκοβιτς θα έμπαιναν πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, ωστόσο αντιθέτως, εκείνοι του Μεντιλίμπαρ συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο.

Ο ρυθμός ήταν υψηλός αλλά πολλές φάσεις δεν καταγράφηκαν, με τον Ντίμπους να εξουδετερώνει άνετα το σουτ του Φορτούνη (53’) και τους Μαέ (62’) και Σισέ (63’) να έχουν κεφαλιές άουτ.

Στο 68ο λεπτό ο Ποντένσε έκανε μία θεαματική ραμπόνα από τα αριστερά και ανάγκασε τον τερματοφύλακα της Φερεντσβάρος σε εντυπωσιακή επέμβαση, με τον Όρτα να έχει σουτ άουτ τρία λεπτά αργότερα. Ακολούθησε ένα ωραίο γύρισμα Τσικίνιο που κατέληξε στην αγκαλιά του Ντίμπους (73’), ο οποίος γλίτωσε την ομάδα του σε εξαιρετικό σουτ του Γιόβετιτς στο 83’, όταν έδιωξε σε κόρνερ με τα ακροδάχτυλα.

Ο χρόνος τελείωνε και οι Ούγγροι δεν έβρισκαν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς, ο Κατόνα σούταρε άουτ στο 90+2’ όπως και ο Μασούρας και κάπου εκεί έλαβε τέλος η σεμνή τελετή, με τον Ολυμπιακό να ντουμπλάρει τις νίκες και να προκρίνεται!

MVP: Πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού διακρίθηκαν, ωστόσο θα ξεχωρίσουμε οριακά τον τρομερό Αντρέ Όρτα. Ο Πορτογάλος χαφ έχει δέσει εξαιρετικά με Τσικίνιο-Έσε και έκανε μεγάλη εμφάνιση, αναγκάζοντας πιθανότατα τους ανθρώπους των Πειραιωτών να σκέφτονται από τώρα τη ρήτρα αγοράς του από την Μπράγκα...

Η... σφυρίχτρα: Εύκολο βράδυ για τον πολύπειρο Τουρπέν, ο οποίος χρειάστηκε βοήθεια μονάχα στη φάση του πέναλτι, όταν διαπίστωσε κατόπιν χρήσης VAR το χέρι που έγινε μέσα στην περιοχή μετά το φάουλ στον Ποντένσε και έδωσε την εσχάτη των ποινών.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Φερεντσβάρος (Ντ. Στάνκοβιτς): Ντίμπους, Γουίνγκο (46’ Μακρέτσκις), Σισέ, Μαέ, Τσίβιτς (67’ Ραμίρες), Ζακάριασεν (67’ Μπεν Ρομντάν), Αμπού Φανί, Μαϊγκά, Μαρκίνιος (86’ Κατόνα), Μπ. Βάργκα, Κόντρο (46’ Πέσιτς)

Στον πάγκο: Α. Βάργκα, Μπέσιτς, Μπότκα, Αμπένα, Αανέμπα, Τοθ, Λίστες

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Τσικίνιο (90’ Καρβάλιο), Έσε, Όρτα (74’ Ιμπόρα), Ποντένσε, Φορτούνης (74’ Μασούρας), Ελ Κααμπί (79’ Γιόβετιτς)

Στον πάγκο: Τζολάκης, Παπαδούδης, Ελ Αραμπί, Αλεξανδρόπουλος, Κίνι, Ρίτσαρντς, Ντόη

Διαιτητής: Τουρπέν

Βοηθοί: Ντανός, Φινζάν

4ος: Μπουκέ

VAR: Μπρισάρ, Ντελαζό

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.