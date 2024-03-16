Κυριάρχησε επί του Άρη και «κλείδωσε» την τρίτη θέση το Περιστέρι bwin

Μεγάλη νίκη του Περιστερίου bwin και... οριστικά τριάδα!



Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διέλυσε με σκορ 84-62 τον Άρη στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και θα ξεκινήσει τον τρίτο γύρο της Stoiximan Basket League από την τρίτη θέση, καθώς έχει την ισοβαθμία με τον τέταρτο Προμηθέα!

Το ματς

Από την άλλη πλευρά, οριστικάτερματίζουν οι Θεσσαλονικείς την, ανεξαρτήτως του τι θα κάνουν στην επόμενη και τελευταία αγωνιστική.Από την πρώτη περίοδο, οι γηπεδούχοι έδειξαν τη διάθεση να πάρουν τα ηνία του αγώνα, κάτι το οποίο έκαναν. Παρά τις σκόρπιες μέσα στον αγώνα... εστίες αντίδρασεις του, σε γενικές γραμμές τοδεν απειλήθηκε και έφτασε σε μία εύκολη νίκη.Αδιανόητο ματς με 23 πόντους και 11 ασίστ έκανε ο, ενώ 14 πόντους σκόραρε ο, 12 ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς και 11 ο Τρέβορ Τόμπσον. Από τον Άρη, ξεχώρισε με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα ο, ενώ 14 πόντους μέτρησε οΤο ματς ξεκίνησε ισορροπημένα στα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να μένουν κοντά στο σκορ. Το Περιστερί bwin επιχείρησε να ξεφύγει με τον(9-6), ωστόσο ομε το πρώτο του τρίποντο ισοφάρισε σε 9-9. Τελικά, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άρχισαν να βρίσκουν περισσότερες λύσεις, κυρίως μέσω της άμυνας, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν στο 21-13 στο τέλος της πρώτης περιόδου, έχοντας ως νέο πρωταγωνιστή τονΠολύ γρήγορα στο δεύτερο δεκάλεπτο, η διαφορά της αναμέτρησης έγινε διψήφια με τρίποντο του Ντάνγκουμπιτς (24-13). Οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν αντίδραση, με τον Πουλιανίτη να ανεβάζει ακόμη περισσότερο το προβάδισμα των γηπεδούχων (28-15). Με Κατσίβελη και Χάρελ, ο Άρης προσπάθησε να πλησιάσει (30-21), ενώ ο Ριντ με δύο βολές μείωσε κι άλλο (30-23). Ο Σανόγκο συνέχισε την αντίδραση των «κίτρινων» (34-29), όμως Τόμπσον και Χουγκάζ επανέφεραν την... τάξη για το Περιστέρι bwin (40-29). Το πρώτο ημίχρονο έληξε 42-32.Ο Άρης μπήκε πολύ δυναμικά μετά την ανάπαυλα, με τουςνα ευστοχούν αμφότεροι από μακριά για το 42-38. Οαπάντησε, όμως οσκόραρε κι αυτός για τρεις γράφοντας το 47-43. Ο Χουγκάζ με τον Ράγκλαντ επανέφεραν το διψήφιο προβάδισμα των γηπεδούχων (53-43), ενώ ο Μήτρου-Λονγκ με τρίποντο έγραψε το 56-45. Ο Καναδός γκαρντ με ελληνικό διαβατήριο πήρε... φωτιά με νέο μακρινό σουτ, ενώ οευστόχησε από τις 45 μοίρες στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, υπογράφοντας το 63-51.Η ίδια εικόνα διατηρήθηκε και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Με πρωταγωνιστή τον, οι Περιστεριώτες διατηρούνταν διαρκώς σε διψήφια διαφορά, με τοννα μην μπορεί να πλησιάσει περισσότερο από τους 10 πόντους (67-57). Ένα προσωπικό σερί του Ντάνγκουμπιτς ανέβασε ακόμη περισσότερο το προβάδισμα των γηπδεούχων (73-57), ενώ ο Τόμπσον με συνεχόμενους πόντους έβαλε οριστικό τέλος στην υπόθεση νίκη, στέλνοντας τη διαφορά στο +19 (78-59).21-13, 42-32, 63-51

