Aποτελείωσε τον ΠΑΣ στο 95' ο Ατρόμητος και τον βύθισε σε βαθμολογία και εσωστρέφεια

Άξιος της μοίρας του ο ΠΑΣ, έχασε στο Περιστέρι και πλέον... υποφέρει! Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, παρότι ανώτερη σε ολόκληρο το ματς, δέχθηκε δυο γκολ κόντρα στη ροή του ματς, ισοφάρισε ισάριθμες φορές, αλλά με γκολ του Βέργου στο 95' γνώρισε την ήττα 3-2 από τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα των playouts της Stoiximan Super League.



Ο Έντερ στο 37' και ο Τζαβέλλας στο 61' τα δυο πρώτα γκολ για την ομάδα του Σάσα Ίλιτς που έφτασε στους 31 βαθμούς. Ο Παμλίδης με τρομερό σουτ στο 49' και ο Εραμούσπε με εξ' επαφής κεφαλιά τα τέρματα των Ηπειρωτών, οι οποίοι παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς και πάνε σε έξι ακόμη «τελικούς» αρχής γενομένης από το ματς με τον Παναιτωλικό στους Ζωσιμάδες την επόμενη αγωνιστική.

Στο μυαλό των κόουτς:

Το ματς:

Οι ενδεκάδες του ματς:

Με ένα κλασσικόπαρέταξε ο Σάσα Ίλιτς τον Ατρόμητο. Ο Μαρκετζάνι κάθισε στην εστία, με τους Κεσχρίντα, Έρλινκγμαρκ, Τζαβέλλα και Ντε Μπικ στην άμυνα. Ο Κούεν σε ρόλο αμυντικού μέσου με τον Έντερ και τον Koύντε εσωτερικούς, την στιγμή που ο Καμαρά κινούνταν πίσω από τους δυο προωθημένους, Αντζιέλσκι, Βαλένσια.Στην αντίπερα όχθη ο Μιχάλης Γρηγορίου με το 4-3-3 είχε τον Σούλη στην εστία και τους Οσέι-Τούτου, Εραμούσπε, Παντελάκης, Κιάκο στην αμυντική τετράδα. Λιάσος, Ριένστρα και Τζίνο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στην επίθεση έπαιξαν οι Τζίμας, Ροσέρο και Παμλίδης.Φρενήρη ρυθμό με το «καλησπέρα» απέκτησε το ματς με τις δυο ομάδες να κυκλοφορούν με ταχύτητα την μπάλα, προσπαθώντας να αιφνιδιάσουν η μια την άλλη. Η πρώτη στιγμή ήρθε στο 4' για τους φιλοξενούμενους, με τοννα βγαίνει από τα δεξιά και να κάνει το γύρισμα, εκεί όπου οέκανε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στοΟι Ηπειρώτες διατήρησαν τα ηνία και στοέχασαν μια ακόμη σημαντική στιγμή να προηγηθούν. Ακόμη μια επέλαση του Τούτου από τα δεξιά, από τις κόντρες η μπάλα έφτασε στον Τζίμα, αυτός πλάσαρε και ο Μαρκετζάνι μπλόκαρε την μπάλα, με τον Μανούχο να υποδεικνύει αρχικά γκολ θεωρώντας ότι ο Ιταλός τερματοφύλακας του Ατρομήτου δεν πρόλαβε να σώσει την μπάλα. Ωστόσο μετά από έλεγχο,τη γραμμή με το ματς να συνεχίζεται κανονικά από τοΌπως ήταν φυσιολογικό, ο ρυθμός έπεσε, αλλά ο ΠΑΣ διατήρησε το πάνω χέρι στην κυκλοφορία της μπάλας. Οι γηπεδούχοι για πρώτη φορά πλησίασαν στο γκολ με την κάθετη του Έντερ στον Καμαρά, αυτός δίπλα στον, αμέσως πιο αριστερά και στην περιοχή στον Κούεν, αλλά το γύρισμα του τελευταίου ήταν κακό με τον Παντελάκη να βάζει στοπ.Οι δυο ομάδες έριξαν ταχύτητες και στοο ΠΑΣ βρήκε μια ακόμη πολύ καλή ευκαιρία. Ο Ροσέρο ξανά από τα δεξιά με το γύρισμα να βρίσκει τον, που πλάσαρε, αλλά μετά από διπλή κόντρα ο Μαρκετζάνι μπλόκαρε την μπάλα.Όμως τρία λεπτά αργότερα και κόντρα στη ροή του ματς η ομάδα του Ίλιτς κατάφερε να προηγηθεί. Ήταν μια ωραία αντεπίθεση με τον Καμαρά να βρίσκει τον Βαλένσια, αυτός σήκωσε το κεφάλι και είδε απέναντι και εντός περιοχής τον, του σήκωσε την μπάλα και ο Ισπανός με ένα μονοκόμματο δεξί σουτ νίκησε τον Σούλη για τοΤο τέρμα αυτό του Ατρομήτου, έδωσε ξανά φτερά στα πόδια των παικτών με την μπάλα να κυκλοφορεί αρκετά, αλλά χωρίς κάποια ιδιαίτερη απειλή. Λίγο πριν το ημίχρονο μάλιστα οι γηπεδούχοι λίγο έλειψε να φτάσουν και σε δεύτερο γκολ.Η ομάδα του Περιστερίου κέρδισε φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο, ο Τζαβέλλας εκτέλεσε υπέροχα με την μπάλα να παίρνει κατεύθυνση προς το «παραθυράκι» της εστίας του, με τον Έλληνα πορτιέρε να εκτινάσσεται εντυπωσιακά και να αποκρούει.προχώρησε σε αλλαγές στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου και αυτό ωφέλησε τον ΠΑΣ ο οποίος έφερε άμεσα το ματς στα ίσα! Μετά από τέσσερα μόλις λεπτά αγώνα, οι Ηπειρώτες έφτασαν στην ισοφάριση χάρη σε μια τρομερή έμπνευση του, ο οποίος με έναν «κεραυνό» εκτός περιοχής νίκησε τον Μαρκετζάνι και έκανε το, δίνοντας νέες ελπίδες στην ομάδα του!Ο Ίλιτς βλέποντας την ομάδα του να χάνεται στον αγωνιστικό χώρο προχώρησε σε τρεις αλλαγές, κάτι το οποίο άλλαξε τη φιλοσοφία του παιχνιδιού του Ατρομήτου. Ο ΠΑΣ προσπαθούσε στην κόντρα να χτυπήσει τους γηπεδούχους στα μετόπισθεν.Ωστόσο ξανά η ομάδα του Περιστερίου, βρήκε γκολ από το πουθενά στο. Από φάουλ που εκτελέστηκε από τα αριστερά η μπάλα έφτασε στην περιοχή, με τον Σούλη να απομακρύνει, η μπάλα κόντραρε σε παίκτη τους ΠΑΣ και οπρο κενής εστίας έκανε τοΟ ρυθμός έπεσε απότομα στο ματς, αλλά ο ΠΑΣ δεν σταμάτησε να κυνηγά την τύχη του χάνοντας τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει εκ νέου στο. Σε μια από τις πολλές του ενέργειες από τα δεξιά, ο Ροσέρο πάτησε στην περιοχή των γηπεδούχων, έκανε το γύρισμα, ο Παμλίδης άφησε την μπάλα να περάσει και ο επερχόμενοςεξ' επαφής έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ.Οι δυο προπονητές ανακάτεψαν την «τράπουλα» με τοννα πιέζει για την ισοφάριση. Αυτή ήρθε στο 85' έπειτα από μια καλή στιγμή του Λεό την οποία απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μαρκετζάνι. Από το κόρνερ λοιπόν, ο Ροσάλες έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου ομε εξ επαφής κεφαλιά έβαλε... στα δίχτυα την μπάλα αλλά και την άμυνα του Ατρομήτου για τοΟ ΠΑΣ έπαιξε... τα ρέστα του για την ανατροπή και κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καραχάλιος πήρε την μπάλα, ανέβηκε λίγα μέτρα και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ το οποίο εξουδετέρωσε οΩστόσο ο ΠΑΣ μετατράπηκε σε ιδανικό αυτόχειρα, καθώς στομετά από μπαλιά του Κούντε στην πλάτη της άμυνας, ο, πρόλαβε τον Σούλη στην έξοδο του και πλάσαρε εύστοχα για το τελικότο οποίο ουσιαστικά... καταδικάζει την ομάδα του Γρηγορίου.Χρυσή αλλαγή για τον Ατρόμητο οπου χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου, πετυχαίνοντας το γκολ στο 95'. Μάλιστα το τέρμα του Έλληνα φορ, ήταν... σεντερφορίσιο καθώς η κίνηση του ήταν εξαιρετική, όπως και ο τρόπος με τον οποίο «τσίμπησε» την μπάλα.Κακή διαιτησία από τον Μανούχο στο Περιστέρι. Ο Έλληνας ρέφερι, δείχνει να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του καθώς δεν πήρε, παρά μόνο μια φορά, επάνω του κάποια φάση και αυτή ήταν λανθασμένη, αφού επρόκειτο για το ακυρωθέν γκολ του Τζίμα στο 6' στο οποίο η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Στις περισσότερες περιπτώσεις συμβουλεύτηκε το VAR προκειμένου να σιγουρευτεί για τις αποφάσεις του.Mαρκετζάνι, Κεσχρίντα, Koύντε, Τζαβέλλας, Ντε Μποκ- Έντερ, Κούεν (55’ Φριτζόνσον), Έρλινγκμαρκ (79’ Ασεβέδο), Καμαρά (55’ Τζοβάρας), Αντζιέλσκι (70’ Βέργος), Βαλένσια (55’ Βρακάς).Σούλης, Οσέι Τούτου, Εραμούσπε, Παντελάκης, Κιάκος, Λιάσος (46’ Λέο Μπατίστ), Τζίνο, Τζίμας, Ριένστρα (46’ Καραχάλιος), Ροσέρο (84’ Ντεμίρ), Παμλίδης.Ευάγγελος ΜανούχοςΚωνσταντίνος ΨάρρηςΚωνσταντίνος ΝικολαΐδηςΠαναγιώτης-Ραφαήλ ΤσιάραςΑλέξανδρος Τσακαλίδης

