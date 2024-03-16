Χαμένη ευκαιρία για Κηφισιά και ΟΦΗ - Κόλλησαν στο μηδέν στην Καισαριανή

Την ευκαιρία να πανηγυρίσουν το τρίποντο και να αποσπαστούν ακόμα περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη «σπατάλησαν» Κηφισιά και ΟΦΗ, με τις δύο ομάδες να μένουν στη «λευκή» ισοπαλία στην Καισαριανή, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.



Σε ένα παιχνίδι που είχε καλό ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, αλλά και εκατέρωθεν πολλές ευκαιρίες, οι δύο μονομάχοι δεν μπόρεσαν αν βρουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, μένοντας έτσι στο μηδέν.



Για τους γηπεδούχους, αυτή ήταν η 4η διαδοχική ισοπαλία στο πρωτάθλημα, παραμένοντας στην 5η θέση των playouts με 22 βαθμούς και στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο ΟΦΗ, που έμεινε για τέταρτο ματς χωρίς νίκη (3 ισοπαλίες), ανέβηκε στους 26 βαθμούς, έχοντας ένα καλό «μαξιλαράκι» ασφαλείας ενόψει συνέχειας.



Στο… μυαλό του κόουτς:



Ο Κώστας Μπράτσος παρέταξε τους γηπεδούχους με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Αναγνωστόπουλος, με τους Γκόμπελιτς, Τεϊσέιρα, Τσάπαν και Μιλίτσεβιτς να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στις θέσις των χαφ εκκίνησαν οι Σολόα και Τσανάτζια, με τους Μπιφουμά, Μενέντεζ και Σάντος να κινούνται στην μεσοεπιθετική τριάδα, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Οζέγκοβιτς.





Από την άλλη, ο Τραϊανός Δέλλας ξεκίνησε με το κλασικό 4-2-3-1. Στο τέρμα ήταν ο Μπάουμαν, με τους Λάρσον, Βούρο, Λαμπρόπουλο και Αμπάντα να είναι η τετράδα της άμυνας. Στον άξονα βρέθηκαν οι Μπάκιτς και Μεγιάδο, με τους Μπάκου και Αποστολάκη στις δύο «πτέρυγες» και τον Χιμένες σε ελεύθερο ρόλο, πίσω από τον φορ, Ισέκα.

Το ματς:

Με την έναρξη της αναμέτρησης ξεκίνησε και η βροχόπτωση στην Κασαριανή, η οποία ωστόσο, διόλου επηρέασε την Κηφισιά, η οποία μπήκε δυνατά στο ματς, ήλεγξε το ματς και πίεσε την αντίπαλη άμυνα.



Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου «άγγιξε» το γκολ, όταν από τη σέντρα του Μιλίτσεβιτς στο δεύτερο δοκάρι, ο Λαμπρόπουλος έβγαλε πάνω στην γραμμή την προβολή του Ματέους Σάντος! Δύο λεπτά αργότερα, το μακρινό σουτ του Μιλίτσεβιτς μπλόκαρε σταθερά ο Μπάουμαν, ενώ στο 7’, το πλασέ του Οζέγκοβιτς βρήκε στα σώματα και κατέληξε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Λάρσον στον Ματέους Σάντος, με τον διαιτητή, Μιχάλη Ματσούκα, να λέει «παίζεται».



Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου και έπειτα, ο ΟΦΗ, ανέβασε τις γραμμές του, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και ισορρόπησε την κατάσταση. Μάλιστα, στο 19’, οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ με τρομερή ενέργεια του Ισέκα, ο οποίος κατέβασε άψογα την μπάλα, διένυσε μερικά μέτρα και νίκησε τον Αναγνωστόπουλο στο τετ-α-τετ, γκολ το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε για οφσάιντ.



Στο 26’, ήταν η σειρά των γηπεδούχων να απειλήσουν με καλές προϋποθέσεις, με τον Τεϊσέιρα να πετάγεται στην «καρδιά» της μεγάλης περιοχής και με κεφαλιά από την εκτέλεση του Μιλίτσεβιτς να στέλνει την μπάλα λίγο άουτ. Ο πολύ δραστήριος στο πρώτο 45λεπτο, Μιλίτσεβιτς, ήταν ο δημιουργός μιας ακόμα καλής στιγμής για την Κηφισιά στο 30’, όταν με σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι, ο Ματέους Σάντος προσπάθησε με γυριστό στην κίνηση να σκοράρει, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Από το 35’ και μετά, ο ΟΦΗ πήρε τα ηνία και έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ, αρχικώς, με τον Μπάκου στο 38’ να νικιέται εξ επαφής από τον Αναγνωστόπουλο και εν συνεχεία στο 44’, όταν μετά από φάση διαρκείας, η μπάλα στρώθηκε στον Μπάκιτς, ο οποίος με ένα ψηλοκρεμαστό σουτ προσπάθησε να σκοράρει στο αριστερό «παραθυράκι», με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ.



Παρόμοιο ήταν το σκηνικό στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με το αντίστοιχο του πρώτου, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να μπαίνει δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, κυκλοφορώντας την μπάλα και ελέγχοντας τον ρυθμό. Η πρώτη στιγμή της επανάληψης δεν άργησε να έρθει, καθώς στο 53ο λεπτό, η Κηφισιά έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, με τον Οζέγκοβιτς να σπαταλά μοναδική στιγμή, γυρίζοντας ωραία το κορμί του μέσα στην περιοχή, με το πλασέ του να φεύγει ελάχιστα άουτ.







Δύο λεπτά αργότερα, η κακή έξοδος του Αναγνωστόπουλου λίγο έλειψε να αποβεί... μοιραία για την Κηφισιά, με τον Μπάκου να μπαίνει στη φάση και τον Τσάπαν σωτήρια την τελευταία στιγμή να παραχωρεί το κόρνερ. Στο επόμενο διάστημα, ο ΟΦΗ είχε δύο τελικές με τους Μπάκου (56') και Αποστολάκη (62') να σταματούν πάνω σε σώματα αντιπάλων, ενώ στο 67', ο κίπερ των γηπεδούχων απομάκρυνε την αδύναμη κεφαλιά του Ισέκα από πλεονεκτική θέση.



Στο 67', η Κηφισιά απείλησε μετά από αρκετή ώρα με το ωραίο σουτ του Μπιφουμά, για να έρθει η απάντηση των φιλοξενούμενων στο 71' με το ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Αποστολάκη από τα αριστερά να περνάει ελάχιστα άουτ. Στο 78', το δυνατό και συρτό σουτ του Βαφέα έφυγε αρκετά άουτ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μετά την είσοδο των Τετέι και Κλωναρίδη στο 79' γύρισαν το σχηματισμό τους σε 3-5-2.



Παρά τις πολλές αλλαγές των δύο προπονητών, ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε υψηλός μέχρι το φινάλε, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία καλή στιγμή, αρχικώς ο ΟΦΗ με το πλασέ του Μπάκου που έβγαλε ο Αναγνωστόπουλος στο 85', και στη συνέχεια για την Κηφισιά στο 89' με τον Μπάουμαν να βγαίνει και να διώχνει σωτήρια προ του Ματέους Σάντος!



MVP: Ένας από τους διακριθέντες είναι σίγουρα ο Μιλίτσεβιτς, ο οποίος βοήθησε σημαντικά την Κηφισιά, τόσο ανασταλτικά, όσο και επιθετικά με τα ανεβάσματά του από τα αριστερά.



Η... σφυρίχτρα: Παρά το γεγονός πως το ματς δεν είχε δύσκολες φάσεις, ο ρέφερι, Μιχάλης Ματσούκας, έβγαλε πέντε φορές την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του, οι οποίες και κρίνονται σωστές. Όσον αφορά το ακυρωθέν γκολ του ΟΦΗ με τον Ισέκα στο πρώτο ημίχρονο, η φάση ελέγχθηκε από το VAR και ακυρώθηκε ορθός για οφσάιντ, επιβεβαιώνοντας και τον βοηθό που το είχε καταλογίσει εξ αρχής.





Οι ενδεκάδες του αγώνα:



Κηφισιά (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς (79' Κλωναρίδης), Τεϊσέιρα, Τσάπαν, Μιλίτσεβιτς, Σολόα (68' Βαφέας), Τσανάτζια, Μπιφουμά (79' Τετέι), Μενέντεζ (68' Πρίτσας), Ματέους Σάντος, Οζέγκοβιτς.



ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Μπάουμαν, Λάρσον, Βούρος, Λαμπρόπουλος, Αμπάντα, Μπάκιτς (79' Ριέρα), Μεγιάδο, Χιμένες (64' Γκαγιέγος), Μπάκου (88' Φελίπε), Αποστολάκης (88' Μοσκέρα), Ισέκα.

