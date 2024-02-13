Παρίσι 2024: Κομμάτια από τον Πύργο του Άιφελ στα νέα ολυμπιακά μετάλλια

Τα μετάλλια για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι σχεδιάστηκαν από τον πολυτελή οίκο κοσμημάτων Chaumet και περιλαμβάνουν αυθεντικά κομμάτια μετάλλου από τον Πύργο του Άιφελ.

Ένα κομμάτι από το Παρίσι

Ο Πύργος του Άιφελ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία στον κόσμο, σχεδιάστηκε για την Παγκόσμια Έκθεση του 1889 στο Παρίσι από τον μηχανικό της γέφυρας Γκουστάβ Άιφελ με αφορμή την εκατονταετηρίδα της Γαλλικής Επανάστασης. Το αποκαλούμενο “θαύμα” της μηχανικής κατασκευάστηκε σε δύο μόλις χρόνια και για μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν στην πρώτη θέση της λίστας με τις υψηλότερες κατασκευές στον κόσμο.

Όμως ο Πύργος δεν προοριζόταν να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, συνεπώς, με την πάροδο του χρόνου, υπέστη εκτεταμένες επισκευές, με κομμάτια του αρχικού μετάλλου να αφαιρούνται και να μπαίνουν σε διαδικασία συντήρησης. Τώρα, η εταιρεία λειτουργίας του μνημείου επιτρέπει τη χρήση τους καθώς η Γαλλία γιορτάζει τη φιλοξενία των θερινών ολυμπιακών αγώνων, για πρώτη φορά, μετά από 100 χρόνια.

«Είναι η ευκαιρία για τους αθλητές να φέρουν μαζί τους ένα κομμάτι του Παρισιού», δήλωσε ο Τιερί Ρεμπούλ, καλλιτεχνικό διευθυντής της φετινής διοργάνωσης.

Το σχέδιο των μεταλλίων και οι ελληνικές αναφορές

Τα μετάλλια παρουσιάστηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα των επερχόμενων ολυμπιακών αγώνων, η οποία αναλύει το νόημα και τον συμβολισμό των σχεδίων.

Το αρχικό σίδερο του Πύργου του Άιφελ έχει σχήμα εξαγώνου – το γεωμετρικό σχήμα της Γαλλίας. Αυτό το σύμβολο υπενθυμίζει τη συμμετοχή ολόκληρου του έθνους στη διεξαγωγή των ιστορικών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Απογυμνωμένο από το καφέ χρώμα του “Πύργου του Άιφελ”, το σίδερο επιστρέφει στο αρχικό του χρώμα. Τοποθετημένο στο κέντρο και αποτυπωμένο με το έμβλημα των Αγώνων του Παρισιού 2024, αυτό το κομμάτι της κληρονομιάς ταιριάζει απόλυτα με το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο.

Κάθε νέο ολυμπιακό μετάλλιο διαθέτει ένα κομμάτι από το αρχικό μέταλλο του Πύργου του Άιφελ – χωρίς, ωστόσο, τη χαρακτηριστική “καφέ απόχρωση”, που το οικοδόμημα φέρει από το 1968. Τα κομμάτια αυτά έχουν διαμορφωθεί σε εξάγωνα (το “γεωμετρικό σχήμα της Γαλλίας”, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο των αγώνων) και πάνω τους έχουν χαραχθεί οι λέξεις «Παρίσι 2024», οι Ολυμπιακοί δακτύλιοι και το επίσημο λογότυπο των αγώνων, το οποίο μοιάζει με φλόγα.

Όπως σε κάθε διοργάνωση, η άλλη πλευρά του Ολυμπιακού μεταλλίου αφηγείται την ιστορία της αναγέννησης των Αγώνων στην Ελλάδα. Παραδοσιακό χαρακτηριστικό των μεταλλίων από το 2004, η θεά της νίκης Αθηνά Νίκη, κρατώντας πυρσό, απεικονίζεται σε πρώτο πλάνο, βγαίνοντας από το Παναθηναϊκό Στάδιο που έγινε μάρτυρας της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896. Ενώ η Ακρόπολη ενώθηκε με τον Πύργο του Άιφελ για πρώτη φορά σε αυτό το σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, εκπροσωπούνται η έμπνευση των αρχαίων αγώνων στην Ελλάδα, οι γαλλικές καταβολές των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και η επόμενη διοργάνωσή τους, αυτό το καλοκαίρι στην «πόλη του φωτός».

Τα μετάλλια για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες παρουσιάζουν μια άποψη του Πύργου του Άιφελ και από κάτω φέρουν την ένδειξη Paris 2024 και σε γραφή Braille – ως φόρο τιμής στον Γάλλο Louis Braille, ο οποίος εφηύρε το σύστημα ανάγνωσης και γραφής για άτομα με προβλήματα όρασης.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού θα διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου 2024, ενώ οι Παραολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 28 Αυγούστου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

