Στη διάθεση των φίλων του μπάσκετ τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την Τσεχία στο ΣΕΦ στις 23 Φεβρουαρίου για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 (21:00).



Πρόκειται για το ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της «επίσημης αγαπημένης», ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκαν οι κλήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και παίκτες Ευρωλίγκας (εξαιρουμένων των Σλούκα, Καλάθη και Ντόρσεϊ).

Οι τιμές είναι για όλα τα βαλάντια και κυμαίνονται από 10 ως 200 ευρώ.



Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:



Η Εθνική Ανδρών επιστρέφει! Η επίσημη αγαπημένη δίνει τον πρώτο της αγώνα στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ 2025 στο ΣΕΦ στις 23 Φεβρουαρίου. Αντιμετωπίζει στις 21.00 την Τσεχία, με τον Βασίλη Σπανούλη για πρώτη φορά στο τιμόνι της ομάδας. Αν θέλετε να κλείσετε την δική σας θέση δίπλα στην Εθνική Ομάδα, μπορεί να το κάνετε με ένα «κλικ» ΕΔΩ.



Τα εισιτήρια της αναμέτρησης διατίθενται από σήμερα και οι διεθνείς περιμένουν να νιώσουν για μία ακόμη φορά την αγάπη του κόσμου για την ομάδα, η οποία το καλοκαίρι έχει στο πρόγραμμά της το ιδιαίτερα σημαντικό ραντεβού του Προολυμπιακού Τουρνουά. Μια διοργάνωση η οποία θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας και στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» (2-7/7).



Σε αυτό το πρώτο παράθυρο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025 η Ελλάδα μετά την Τσεχία θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία στη Χάγη (26/2, 19.30). Το δεύτερο παράθυρο θα «ανοίξει» στις 21 Νοεμβρίου (21/11 Μ. Βρετανία-Ελλάδα, 24/11 Ελλάδα-Μ. Βρετανία) και το τρίτο στις 21 Φεβρουαρίου 2025 (21/2 Τσεχία-Ελλάδα, 24/2 Ελλάδα-Ολλανδία).

