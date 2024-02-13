Η πρώτη αποστολή της Εθνικής ομάδας με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο είναι γεγονός. Ο Kill Bill επέλεξε 16 παίκτες για τους δύο πρώτους αγώνες των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2025, στις 23 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ απέναντι στην Τσεχία (21:00) και στις 26 του ίδιου μήνα στη Χάγη απέναντι στην Ολλανδία (19:30).

Στη λίστα υπάρχουν παίκτες ομάδων Ευρωλίγκας (καθώς η διοργάνωση έχει διακοπεί για τα «παράθυρα»), αλλά δεν είναι όλοι διαθέσιμοι. Παρόντες θα είναι οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Γουόκαπ και Μήτρου-Λονγκ από τον Ολυμπιακό και οι Μήτογλου, Κ. Αντετοκούνμπο, Π. Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης και Μαντζούκας από τον Παναθηναϊκό.

Εκτός έμειναν οι Σλούκας, Καλάθης (που πάντως θέλουν να είναι διαθέσιμοι για το Προολυμπιακό Τουρνουά) και Ντόρσεϊ, ενώ αντίθετα μέσα είναι οι επίσης Ευρωλιγκάτοι Παπαγιάννης και Ρογκαβόπουλος. Επίσης, έχουν κληθεί οι Τολιόπουλος, Μποχωρίδης (Άρης), Κουζέλογλου (ΑΕΚ), Χαραλαμπόπουλος (Σάσαρι) και Ζούγρης (Περιστέρι bwin).

Σημειώνεται πως σε κάθε παιχνίδι μπορεί να είναι μόνο ένας διαθέσιμος μεταξύ των Γουόκαπ και Μήτρου-Λονγκ.

Η προετοιμασία θα αρχίσει τη Δευτέρα 19/2 στο ΣΕΦ και οι 16 παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ.Γέν. Ύψος Ομάδα Συμ. Π.(μ.ο.)

Κώστας Παπανικολάου 31.07.1990 2.04 Ολυμπιακός 143 6.32

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22.09.1993 2.00 Ολυμπιακός 63 6.98

Γιώργος Παπαγιάννης 03.07.1997 2.20 Φενέρμπαχτσε 56 7.20

Ντίνος Μήτογλου 11.06.1996 2.10 Παναθηναϊκός 28 9.14

Λευτέρης Μποχωρίδης 18.04.1994 1.96 Αρης 28 5.36

Νίκος Ρογκαβόπουλος 27.06.2001 2.01 Μπασκόνια 20 8.30

Κώστας Αντετοκούνμπο 20.11.1997 2.08 Παναθηναϊκός 18 5.94

Δημήτρης Μωραϊτης 03.02.1999 1.94 Παναθηναϊκός 16 4.50

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02.01.1999 2.00 Παναθηναϊκός 14 4

Τόμας Γουόκαπ 30.12.1992 1.95 Ολυμπιακός 11 10.82

Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.08 ΑΕΚ 7 1.71

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06.01.1997 2.05 Ντινάμο Σάσαρι 7 2.43

Βασίλης Τολιόπουλος 15.06.1996 1.88 Άρης 4 4

Λευτέρης Μαντζούκας 08.07.2003 2.07 Παναθηναϊκός 1 2

Ναζ Μήτρου Λονγκ 28.07.1993 1.93 Ολυμπιακός – –

Βαγγέλης Ζούγρης 14.10.2004 2.01 Περιστέρι – –

