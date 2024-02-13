Τζόκοβιτς, Μάρεϊ και Τσιτσιπάς είναι όλοι στο κόλπο στο βίντεο α λα… The Office που ανέβασε η ATP στο YouTube τρελαίνοντας τους φίλους του τένις.

Αυτό, τουλάχιστον, αποκαλύπτει το βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι της, ATP Tour, με τίτλο: «The Tour: A Reality Show». Κάσπερ Ρουντ, Γκαέλ Μονφίς, Τέιλορ Φριτζ και πολλοί ακόμα συμπρωταγωνιστούν στο μοναδικό ντοκιμαντέρ της ATP που ρίχνει μια ματιά στις ζωές των… ηθοποιών της 52ης σεζόν.

Σε αυτό βλέπουμε μεγάλα ονόματα του χώρου να παραδέχονται πως τίποτα από όσα βλέπουμε στα γήπεδα δεν είναι αλήθεια. «Μοιάζει λίγο με πάλη ή κάτι σαν ριάλιτι. Συνήθως παίρνουμε την ιστορία μας στην αρχή της χρονιάς και προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα να μοιάζουν φυσικά. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι», δηλώνει πρώτος ο… Φρέιζερ Μακνάιτ που υποδύεται το ρόλο του Άντι Μάρεϊ.

«Είμαι μέλος του καστ του ATP Seasons εδώ και 16-17 χρόνια. Κάτι που πραγματικά προσπαθώ να προκαλέσω με τον χαρακτήρα Νόβακ δεν είναι μόνο η ερμηνεία και τα επιτεύγματα του, αλλά λίγο περισσότερη ουσία, λίγο περισσότερη προσωπικότητα. Προσπαθώ οι άνθρωποι να συσχετιστούν μαζί του. Tι θα τον παρακινούσε αν ήταν πραγματικό πρόσωπο», σχολιάζει ο… Μπερτ Κρίτλι που ενσαρκώνει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

