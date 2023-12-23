Επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟΚ που πήγε να βγάλει τα μάτια του από... μόνος του!



Ο «δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 72-69 της Καρδίτσας για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, σε ένα παιχνίδι που βρέθηκε μπροστά με 20 πόντους στο ημίχρονο, όμως, στο τέλος οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν, ήταν εύστοχοι και βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής, χάνοντας την ευκαιρία να στείλουν το ματς στην παράταση με το άστοχο τρίποντο του Σάιμπερτ.

Πρωταγωνιστής για τους «ασπρόμαυρους» ο Άντριου Χάρισον με 20 πόντους (4/10 σουτ, 9/11 βολές), ενώ οι ηττημένοι είχαν σε πολύ καλή μέρα τους Ρέι ΜακΚάλουμ (18 πόντοι με 6/10 σουτ και 5/7 βολές) και Βλάντο Γιάνκοβιτς (12 πόντοι με 5/8 σουτ και 2/2 βολές).



Έτσι, ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του ένα κακό διάστημα με τρεις σερί ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ανέβηκε στο 6-5, ενώ η Καρδίτσα παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 1-10.



Το ματς:

Η Καρδίτσα πέτυχε τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού με τον Μάρεκ Κλάσεν (0-3), ενώ συνολικά ήταν καλύτερη στα πρώτα λεπτά, φτάνοντας στο +7 στο 3’ με το τρίποντο του Καμπερίδη (2-9). Ο «δικέφαλος του Βορρά» έτρεξε ένα 8-0 και πήρε το προβάδισμα (10-9), ενώ οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ (12-16), πριν το 14-0 του ΠΑΟΚ που τον εκτόξευσε στο +10 (26-16)! Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με δίποντο του Τσιακμά για το 28-17.



Οι δυο βολές του Μπελιάουσκας πήγαν τη διαφορά στο +13 (34-21), ενώ το σερί 9-0 των «ασπρόμαυρων» τους πήγε στο 43-24, δίνοντας τεράστιο προβάδισμα για το ροζ φύλλο. Η Καρδίτσα προσπάθησε να αντιδράσει χωρίς αποτέλεσμα, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με διαφορά 20 πόντων (49-29).

Στο δεύτερο μέρος ο Δίπλαρος ευστόχησε σε τρίποντο για το 52-34, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν ακόμη περισσότερο με ένα σερί 0-6 (56-40). Ο ΠΑΟΚ ανέβασε ξανά τη διαφορά με το τρίποντο του Σμιθ (59-40), αλλά η Καρδίτσα βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο τέλος της τρίτης περιόδου, έτρεξε ένα 0-10 και μείωσε στο -9 (59-50).



Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ακόμη περισσότερο με καλάθια των Γουάιτ και Γιάνκοβιτς (59-54), με τον Σχίζα να δίνει ανάσα στον ΠΑΟΚ με τρίποντο (62-54). Ο «δικέφαλος του Βορρά» πήγε στο +9 (65-56), όμως, δεν ήταν σοβαρός αμυντικά και έχασε γρήγορα τη διαφορά που έχτισε (65-60). Στο τέλος το ματς πήγε, όπως ήταν αναμενόμενο, στα συνεχόμενα φάουλ με τη Καρδίτσα να μειώνει στο 38’ στο -4 (68-64).



Ο Γιάνκοβιτς στο ντεμπούτο του με τους φιλοξενούμενους ήταν εξαιρετικός και με τέσσερις προσωπικούς πόντους έφερε το παιχνίδι στον πόντο (70-69), σε ένα απίθανο comeback που λίγο έλειψε να καταλήξει σε μια τεράστια νίκη. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συνέβη, με τον ΠΑΟΚ να ευστοχεί σε βολές, ενώ ο Τζόρνταν Σάιμπερτ αστόχησε στο τρίποντο που θα οδηγούσε στην παράταση το ματς, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν το ροζ φύλλο με 72-69.



Τα δεκάλεπτα: 28-17, 49-29, 59-50, 72-69

