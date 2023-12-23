Αποφασισμένος να επιστρέψει στη Stoiximan Basket League είναι ο Πανιώνιος! Ο «ιστορικός» έπειτα από ένα τρομερό ματς στη Λαμία, έκαμψε στην παράταση την αντίσταση του Έσπερου και μετά το 85-82 παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, παίρνοντας τη 12η νίκη του σε 15 ματς.



Το απόλυτο στον πάγκο των «κυανέρυθρων» για τον Άρη Λυκογιάννη ο οποίος μετρά 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη θητεία του στον Πανιώνιο.

Κορυφαίος για τον Πανιώνιο ο Νίκος Γκίκας που σκόραρε 22 πόντους, με τον Δημήτρη Βεργίνη να προσθέτει ακόμη 12 πόντους και τον Ντέιβις 19 πόντους.



Τα δεκάλεπτα: 19-21, 43-38, 59-59, 73-73 (κ.α.), 82-85



Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής



Έσπερος Λαμίας - Πανιώνιος 82-85 (παρ.)

Αίαντας Ευόσμου - Μύκονος 86-79

Μίλωνας - Μεγαρίδα 82-51

Χαρίλαος Τρικούπης Μεσολογγίου - Παπάγος 76-85

Ηρακλής - Δόξα Λευκάδας 81-78 (2η παρ.)

Ελευθερούπολη - Αμύντας 83-68

Ερμής Σχηματαρίου - Πανερυθραϊκός 75-61

Κόροιβος Αμαλιάδας - Ψυχικό 70-66

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.