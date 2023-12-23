Λογαριασμός
Αγωνία για τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ: Έπεσε πάνω στον Κλοπ και έγινε εσπευσμένα αλλαγή - Δείτε βίντεο

O Kώστας Τσιμίκας αντικαταστάθηκε στο 35ο λεπτό του ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ, όταν βρέθηκε στο έδαφος μετά από άτσαλο πέσιμο σε διεκδίκηση με τον Σάκα

Τσιμίκας

Αγωνία για τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ!

Ο Έλληνας αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός στο ντέρμπι του «Άνφιλντ» απέναντι στην Άρσεναλ για τη 18η αγωνιστική της Premier League, ωστόσο έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 35 λεπτά!

Συγκεκριμένα ο Κώστας Τσιμίκας, σε μια ανύποπτη φάση, βρέθηκε να διεκδικεί την μπάλα μαζί με τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος φαίνεται να τον σπρώχνει, με αποτέλεσμα ο «Greek Scouser» να συγκρουστεί με τον Γιούργκεν Κλοπ και να τον ρίξει κάτω.

Ο Γερμανός τεχνικός είδε τον Τσιμίκα να πιάνει την κλείδα του και να πονά με αποτέλεσμα να τον αντικαταστήσει εσπευσμένα με τον Τζο Γκόμες.

Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του:

