Αγωνία για τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ!



Ο Έλληνας αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός στο ντέρμπι του «Άνφιλντ» απέναντι στην Άρσεναλ για τη 18η αγωνιστική της Premier League, ωστόσο έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 35 λεπτά!

Συγκεκριμένα ο Κώστας Τσιμίκας, σε μια ανύποπτη φάση, βρέθηκε να διεκδικεί την μπάλα μαζί με τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος φαίνεται να τον σπρώχνει, με αποτέλεσμα ο «Greek Scouser» να συγκρουστεί με τον Γιούργκεν Κλοπ και να τον ρίξει κάτω.



Ο Γερμανός τεχνικός είδε τον Τσιμίκα να πιάνει την κλείδα του και να πονά με αποτέλεσμα να τον αντικαταστήσει εσπευσμένα με τον Τζο Γκόμες.



Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του:

Tsimikas off injured due to a clash with



*checks notes*



Jurgen Klopp? 😂pic.twitter.com/zcqw7P14qK — Project Football (@ProjectFootball) December 23, 2023

