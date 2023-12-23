Έπαιξε για μία ακόμη φορά με τη φωτιά αλλά αυτή τη φορά δεν κάηκε η Τότεναμ, που επιβλήθηκε 2-1 της Έβερτον εντός έδρας και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ήττες, μειώνοντας παράλληλα τη διαφορά από την κορυφή της Premier League στους τρεις βαθμούς.



Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου φάνηκε να καθαρίζει το ματς με τα γκολ των Ριτσάρλισον (9’) και Σον (18’), όμως τα «ζαχαρωτά» ήταν πού απειλητικά στο δεύτερο ημίχρονο και, αφού είδαν να τους ακυρώνεται γκολ για επιθετικό φάουλ, έφτασαν εντέλει στη μείωση του σκορ με ωραίο σουτ του Αντρέ Γκόμες στο 82’.

Ακολούθησαν ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες, με Βικάριο και δοκάρι να στερούν στους φιλοξενούμενους την ολική επαναφορά. Έτσι, η ομάδα του Σον Ντάις υπέστη την πρώτη της ήττα μετά από τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα.



Στο Νότιγχαμ, το ντεμπούτο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της Φόρεστ συνδυάστηκε με οδυνηρή ήττα, 3-2, από την Μπόρνμουθ στο τέλος.



Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα στο 23’ λόγω αποβολής του Μπολί αλλά κατόρθωσαν να προηγηθούν με τον Ελάνγκα (47’), με τον Σολάνκε να ανατρέπει τα δεδομένα σκοράροντας στο 51’ και στο 58’!



Ο Γουντ έφερε εκ νέου το ματς στα ίσα στο 74’, όμως ο καυτός Σολάνκε τέζαρε τη Νότιγχαμ στις καθυστερήσεις, κάνοντας το χατ τρικ και σφραγίζοντας την πέμπτη νίκη των «κερασιών» στα έξι τελευταία ματς.



Από εκεί και πέρα, βαθιά ανάσα πήραν Λούτον και Μπέρνλι. Οι μεν νεοφώτιστοι επικράτησαν 1-0 της Νιουκάστλ με γκολ του Τάουνσεντ (25’), οι δε «κλάρετς» νίκησαν 2-0 (Οντομπέρ, 66’ Μπέργκε) εκτός έδρας τη Φούλαμ, στο πρώτο ματς της κατηγορίας όπου σφύριξε γυναίκα διαιτητής.



Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής



Πέμπτη, 21/12



Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 1-1

(45' Αγιού - 82' Γουέλμπεκ)



Παρασκευή, 22/12



Άστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1-1

(90’+8’ Τζανιόλο - 87’ Άρτσερ)



Σάββατο, 23/12



Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

(72' Μπόουεν, 78' Κούντους)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (αναβολή)

Λούτον-Νιούκαστλ 1-0

(25’ Τάουνσεντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ 2-3

(47’ Ελάνγκα, 74’ Γουντ - 51’, 58’, 90+4' Σολάνκε)

Τότεναμ-Έβερτον 2-1

(9’ Ριτσάρλισον, 18’ Σον – 82’ Αντρέ Γκόμες)

Φούλαμ-Μπέρνλι 0-2

(47’ Οντομπέρ, 66’ Μπέργκε)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (19:30)



Κυριακή, 24/12



Γουλβς-Τσέλσι (15:00)



Η επόμενη αγωνιστική (19η)



Τρίτη, 26/12



Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπόρνμουθ-Φούλαμ (17:00)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Λούτον (17:00)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (19:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (22:00)



Τρίτη, 27/12



Μπρέντφορντ-Γουλβς (21:30)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (21:30)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:15)



Πέμπτη, 28/12



Μπράιτον-Τότεναμ (21:30)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (22:15)

