Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χωρίς Ιωαννίδη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της Κυριακής (04/02, 21:00) στη Λεωφόρο

Ιωαννίδης

Άσχημα μαντάτα στον Παναθηναϊκό με τον Φώτη Ιωαννίδη! Ο Έλληνας επιθετικός δεν είναι 100% έτοιμος ακόμη και αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθεί στην αποστολή -που θα ανακοινωθεί την Κυριακή- του «τριφυλλιού» για το ντέρμπι (04/02, 21:00) με τον Ολυμπιακό.

Η αποστολή, ωστόσο, θα ανακοινωθεί αύριο Κυριακή, πριν το μεγάλο παιχνίδι, από τον Φατίχ Τερίμ, καθώς ο Τούρκος προπονητής έχει και άλλους… πονοκέφαλους! Ο Τερίμ, συγκεκριμένα, θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για το αν κάποιος από τους Σπόραρ, Βέρμπιτς, Βαγιαννίδη είναι σε τέτοια κατάσταση το μεσημέρι, ώστε να τεθεί στη διάθεσή! 

Δεδομένα, πάντως, όπως προαναφέραμε, εκτός θα μείνει ο Ιωαννίδης, καθώς στο «τριφύλλι» δεν θέλουν να ρισκάρουν τυχόν υποτροπή και για τους άλλους τρεις υπάρχει στάση αναμονής.

Πηγή: sport-fm.gr

