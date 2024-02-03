Τρομερός Κολοσσός και προβληματική ΑΕΚ Betsson, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 17ης αγωνιστικής στην Stoiximan Basket League!



Οι Ροδίτες πραγματοποίησαν την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση και πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη με το εμφατικό 103-80, κόντρα σε μία Ένωση που ηττήθηκε κατά κράτος με αποκαρδιωτική για τους φίλους της εμφάνιση, δείχνοντας ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά οδεύοντας προς το φινάλε της φετινής σεζόν!

Ο Κολοσσός, ο οποίος είχε σταθερά τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και έφτασε να προηγείται μέχρι και με διαφορά 31 (!) πόντων, κατάφερε να καλύψει και τη διαφορά των 19 πόντων (93-74) με την οποία είχε ηττηθεί στα Άνω Λιόσια για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, ανεβαίνοντας στο 7-10 και πετώντας την ΑΕΚ εκτός πρώτης εξάδας!



Κορυφαίοι για τους θριαμβευτές οι Γκάουντλοκ (26π), Μπράικοβιτς (22π, 12 ριμπ), Πόλεϊ (17π) και Παρέντες (15π), ενώ από το... ναυάγιο της ΑΕΚ διασώθηκε ο Τίλμαν, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους και 7 ριμπαόυντ.



Πλέον, άπαντες στην ΑΕΚ στρέφουν την προσοχή του στην κρίσιμη εντός έδρας αναμέτρηση με την ισπανική Μούρθια (6/2, 19:30), ψάχνοντας τη νίκη μετά από δύο διαδοχικές ήττες για τη φάση των «16» του Basketball Champions League, ενώ ο Κολοσσός θα πάει έχοντας την ψυχολογία στα ύψη, στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με την Καρδίτσα (10/2).

Το ματς

Με Περάντες, Ουτόμι, Πετρόπουλο, Πόλεϊ και Μπράικοβιτς ξεκίνησε το παιχνίδι ο Κούρο Σεγούρα, ενώ ο Ηλίας Ζούρος επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Νάιτ, Νετζήπογλου, ΜακΡέι, Αγραβάνη και Τίλμαν, μην έχοντας διαθέσιμους τους τραυματίες Κουζμίνσκας, Φλιώνη και τον… φευγάτο Λάνγκστον Χολ.



Αμφίρροπη στα πρώτα της λεπτά η αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να προηγείται 7-6 και με τον Νετζήπογλου να έχει σκοράρει τους 5 από τους πόντους της. Ωστόσο, έκανε γρήγορα το δεύτερο προσωπικό του φάουλ και αποσύρθηκε στον πάγκο, ενώ ο Κολοσσός πήρε το προβάδισμα (10-9) με τον Μπράικοβιτς να φτάνει τους 6 πόντους. Ο Ουτόμι έβαλε το πρώτο τρίποντο του ματς για το 15-11, ενώ οι γηπεδούχοι συνέχισαν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της Ένωσης, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +7 (23-16). Ο Νάιτ έβαλε τρίποντο-ανάσα για την ομάδα του (23-19), αλλά ο Κολοσσός είχε το μομέντουμ και 7 επιθετικά ριμπάουντ, κλείνοντας την πρώτη περίοδο όντας μπροστά με 27-19!



Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ραντλ να ευστοχεί σε δύσκολο καλάθι και με τον Νάιτ να μειώνει σε 29-24. Οι γηπεδούχοι όμως διατήρησαν το μικρό τους προβάδισμα συνεχίζοντας να πληγώνουν την ΑΕΚ κοντά στο καλάθι (22 από τους 33 πόντους τους ήρθαν από το ζωγραφιστό), ενώ ο Γκάουντλοκ «ζεστάθηκε» στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, πετυχαίνοντας 9 σερί πόντους και εκτοξεύοντας τη διαφορά υπέρ του Κολοσσού για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (42-32)., ενώ στη συνέχεια έφτιαξε και σερί 9-4, κλείνοντας ιδανικά το πρώτο μισό του αγώνα (51-36).



Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε στην τρίτη περίοδο, με τον Κολοσσό να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο. Ο Τίλμαν μείωσε σε 51-38 με εντυπωσιακό follow κάρφωμα, αλλά ο Μπράικοβιτς απάντησε άμεσα για το 53-38. Ο Περάντες με step back τρίποντο διαμόρφωσε το 59-42, ενώ ο απίθανος Γκάουντλοκ ευστόχησε ξανά για τρεις (4/5), φτάνοντας τους 20 προσωπικούς πόντους και εκτοξεύοντας τη διαφορά υπέρ του Κολοσσού στο +20 (64-44)! Ο Μπράικοβιτς έφτασε τους 18, κάνοντας το 66-47, ενώ η ΑΕΚ, εκτός των άλλων, ήταν και άστοχη και στις βολές (14/22), επιτρέποντας στον Κολοσσό να πιάσει τον μέσο όρο του στο σκοράρισμα, ένα ολόκληρο δεκάλεπτο πριν το φινάλε, με το επιβλητικό 80-55 με το οποίο οι δύο ομάδες μπήκαν στην «τελική ευθεία».



Διαδικαστικού χαρακτήρα η τέταρτη περίοδος, με την ΑΕΚ να μην δείχνει ικανή να φτάσει σε μια επική ανατροπή και με τον Κολοσσό να διατηρεί με άνεση το πολύ μεγάλο του προβάδισμα! Ο Γκάουντλοκ έφτασε τους 26 προσωπικούς πόντους διαμορφώνοντας το 84-58, ενώ σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Πόλεϊ, ο οποίος με συνεχόμενα τρίποντα «έγραψε» το 97-70. Η λήξη του αγώνα βρήκε τον Κολοσσό να πανηγυρίζει την επιβλητική νίκη του με 103-80, ξεπερνώντας την ΑΕΚ στην 6η θέση της βαθμολογίας και προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας του Ηλία Ζούρου.



Τα δεκάλεπτα: 27-19, 51-36, 80-55, 103-80

