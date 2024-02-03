Μάνταλος: «Από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ»

Πέτρος Μάνταλος… πράξη δεύτερη.



Τη συνέχεια του Q&A του Έλληνα μεσοεπιθετικού ανήρτησε στον λογαριασμό της στο TikTok η ΑΕΚ. Εκεί όπου ο διεθνής άσος χαρακτήρισε ως μία από τις ωραιότερες στιγμές στη ζωή του όταν -πριν από δέκα χρόνια- υπέγραφε στους «κιτρινόμαυρους».

Από εκεί και πέρα, απάντησε και στο δίλημμα «Τσάμπιονς Λιγκ με ΑΕΚ ή Euro με Εθνική», «Κομοτηνή ή Αθήνα», ενώ σε εκείνο του «Μέσι ή Ρονάλντο»… ξέκοψε γρήγορα-γρήγορα την όποια συζήτηση.



«Κάτι μου λέει ότι θα κλείσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ», υπενθυμίζεται ότι είχε τονίσει, μεταξύ άλλων, ο Μάνταλος στο πρώτο μέρος του σχετικού Q&A.



Δείτε το δεύτερο μέρος του Q&A:





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.