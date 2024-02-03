Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μάνταλος: «Από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ»

Δείτε το δεύτερο μέρος του Q&A του Πέτρου Μάνταλου στο TikTok της ΑΕΚ

Μάνταλος

Πέτρος Μάνταλος… πράξη δεύτερη.

Τη συνέχεια του Q&A του Έλληνα μεσοεπιθετικού ανήρτησε στον λογαριασμό της στο TikTok η ΑΕΚ. Εκεί όπου ο διεθνής άσος χαρακτήρισε ως μία από τις ωραιότερες στιγμές στη ζωή του όταν -πριν από δέκα χρόνια- υπέγραφε στους «κιτρινόμαυρους».

Από εκεί και πέρα, απάντησε και στο δίλημμα «Τσάμπιονς Λιγκ με ΑΕΚ ή Euro με Εθνική», «Κομοτηνή ή Αθήνα», ενώ σε εκείνο του «Μέσι ή Ρονάλντο»… ξέκοψε γρήγορα-γρήγορα την όποια συζήτηση.

«Κάτι μου λέει ότι θα κλείσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ», υπενθυμίζεται ότι είχε τονίσει, μεταξύ άλλων, ο Μάνταλος στο πρώτο μέρος του σχετικού Q&A.

Δείτε το δεύτερο μέρος του Q&A:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark