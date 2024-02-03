Είπε ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και το απέδειξε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χωρίς να πιάσει και υψηλά στάνταρ απόδοσης καθώς δεν χρειάστηκε κατάφερε να επικρατήσει 2-0 σετ (6-3, 6-4) του Κοπίλ στο πρώτο ματς στο πλαίσιο των αγώνων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας για τα πλέι-οφ του Davis Cup.

Με την νίκη αυτή η Εθνική μας ομάδας προηγείται 1-0 στην αναμέτρηση με τους Ρουμάνους και πλέον θέλει άλλη μία νίκη σήμερα στο δεύτερο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 με τον Αριστοτέλη Θάνο να τίθεται αντιμέτωπος με τον Νίκολας Ιονέλ.



Ο Τσιτσιπάς τελείωσε την αναμέτρηση μέσα σε 80 λεπτά έχοντας 6 άσους (2 διπλά λάθη), με 83% στους πόντους πίσω από το πρώτο service (25/30) και το 67% στο δεύτερο (20/30), την στιγμή που εκμεταλλεύτηκε μόλις τις 2 από τις 7 ευκαιρίες για break.

