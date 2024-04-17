Παναθηναϊκός: Το προφίλ της Μακάμπι, στο δρόμο για το Final 4

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλο του για την post season της Euroleague! Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα βρεθεί στον δρόμο του Τριφυλλιού στην προσπάθεια του να φτάσει στο Final 4 του Βερολίνου. Οι Ισραηλινοί με «διαστημικό» μπάσκετ διέλυσαν… την Μπασκόνια για τα play in με τελικό σκορ 113-85 έχοντας τους Μπράουν και Μπόλντγουιν σε τρομερό βράδυ.

