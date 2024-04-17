bwin και Περιστέρι bwin: Μαζί για το όνειρο στο Final Four του Basketball Champions League!

Την ιστορία τη γράφουν οι παρέες και αυτή των Δυτικών Προαστείων μπορεί να υπερηφανεύεται πως τα δικά της κατορθώματα μπήκαν στο βιβλίο των μεγάλων επιτυχιών του ελληνικού μπάσκετ. Το Περιστέρι bwin από το βράδυ της Τρίτης ανήκει στην elite των ομάδων με παρουσία σε Final Four ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να καυχιέται πως συγκαταλέγεται ήδη στους κορυφαίους τεχνικούς που έχουν περάσει από τον πάγκο του συλλόγου.

Η bwin, περήφανος Ονομαστικός Χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι bwin, πανηγυρίζει μαζί με τους «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης» μια πρωτόγνωρη επιτυχία. Ένα επίτευγμα που έβγαλε χιλιάδες Περιστεριώτες στους δρόμους της πόλης και χάρισε στην ελληνική καλαθοσφαίριση μία ακόμα μεγάλη στιγμή.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με πίστη, αφοσίωση στο στόχο και υπομονή έκανε το αδύνατο να μοιάζει δυνατό, «εξολοθρεύοντας» την κάτοχο του τίτλου Βόννη. Έτσι για μία ακόμη φορά αυτή τη διετία «έσπασε» το ταβάνι της, παίρνοντας μία σπουδαία πρόκριση στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες του Basketball Champions League! Αυτή η παρέα από τα Δυτικά Προάστια έγραψε το δικό της μύθο κι αποτελεί πηγή έμπνευσης για μία ολόκληρη πόλη και το ελληνικό μπάσκετ. Πάθος για το άθλημα, την αγάπη για τη «γειτονιά», το Περιστέρι bwin πέρασε στην ιστορία. Οι «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης» δίδαξαν ήθος κι έδειξαν πως το μπάσκετ για το Περιστέρι είναι κάτι… μοναδικό, κάνοντας πράξη το σύνθημα «για την πόλη και τη φανέλα».

Μαζί πετάμε για το όνειρο!

Δύο χρόνια επιτυχίες, δύο χρόνια με την bwin στη φανέλα, ως Ονομαστικός Χορηγός και οι Περιστεριώτες απέδειξαν πως ξέρουν να ξεπερνούν τις προκλήσεις, να ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη και να χαρίζουν στιγμές μοναδικές σε όλους τους φίλους του μπάσκετ. Το 2000 το Περιστέρι πετύχαινε την πρώτη του νίκη στη EuroLeague επικρατώντας στην έδρα της Εστουδιάντες με 91-86. Έπειτα από 24 χρόνια ήρθε μια ακόμα ιστορική επιτυχία, μία πιο λαμπερή, μία πιο συγκλονιστική, αυτή της πρόκρισης στο Final Four! Το Περιστέρι bwin έγινε η δεύτερη ομάδα που κερδίζει το εισιτήριο για τους «4» του Basketball Champions League, που θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι και σε αυτόν τον άθλο είχε σύμμαχο το κορυφαίο στοιχηματικό brand.

H bwin για δεύτερη διαδοχική σεζόν αποτελεί τον συνοδοιπόρο της ομάδας, μοιράζεται μαζί της, τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, αλλά και τον κοινό σκοπό, ο καθένας να πρωταγωνιστεί στον τομέα του. Οι δύο πλευρές κέρδισαν το χειροκρότημα σε μεγάλες βραδιές, αλλά και την αναγνώριση της μπασκετικής κοινότητας. Η περσινή 3η θέση στο πρωτάθλημα, η παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου έβαλαν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά και ταβάνι δεν ήταν ούτε η πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League. Ο Βασίλης Σπανούλης, θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εμφύσησε στους παίκτες του τη στόφα του νικητή και το Περιστέρι bwin στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό του ραντεβού - μέχρι το επόμενο - απέδειξε πως αυτή η ιστορική φανέλα παραμένει βαριά. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand και οι «Πρίγκιπες» συνεχίζουν μαζί με το βλέμμα σε νέες υψηλές «πτήσεις» δόξας. Το Final Four του Basketball Champions League στο Βελιγράδι μας περιμένει!

Αυτή η κοινή πορεία, Περιστερίου και bwin ήρθε να προστεθεί σε άλλες σπουδαίες συνεργασίες του βραβευμένου στοιχηματικού brand, που συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα και σταθερά το ελληνικό κι ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εξάλλου, η bwin αποτελεί εδώ και έξι συναπτά έτη τον Μεγάλο Χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Κάτι που σημαίνει ότι το διεθνές brand «βλέπει» τις δύο μπασκετικές του «οικογένειες» στα Playoffs της EuroLeague και στο Final Four του Basketball Champions League! Παράλληλη η bwin μέσω της πολυετούς της συνεργασίας με τη Euroleague, είναι ο Επίσημος Εθνικός Χορηγός της EuroLeague και του EuroCup.

bwin και Περιστέρι bwin ετοιμάζονται για νέες προκλήσεις στο Final Four του Βελιγραδίου. Μαζί πετάμε για το όνειρο!

