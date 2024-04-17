Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ενόψει και της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Λαμία μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Nίκος Αθανασίου.



O ρεπόρτερ του σταθμού, αρχικά τόνισε ότι το συγκεκριμένο ματς για το «τριφύλλι» είναι δυο φορές πιο δύσκολο συγκριτικά με εκείνο της Λεωφόρου, καθώς η ομάδα της Φθιώτιδας, ανέκαθεν δυσκόλευε τους «πράσινους» στην έδρα της.



«Δυο φορές πιο δύσκολο το ματς στη Λαμία για τον Παναθηναϊκό. Δυσκολεύεται σε αυτή την έδρα. Πάμε με ιδιαίτερο κλίμα σε αυτό το ματς. Θα πάρει κανονικά εισιτήρια ο Παναθηναϊκός.»



Σε ό,τι αφορά το ρόστερ και τη διαχείριση, ο Νίκος Αθανασίου τόνισε ότι αποτελεί ερωτηματικό αν ο Φατίχ Τερίμ θα κάνει ροτέισον, καθώς ακολιυθεί και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Ερωτηματικό το αν θα κάνεις ροτέισον ενόψει και της ΑΕΚ. Θέλει να έχει φρέσκους στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Τερίμ και αυτό έχει λογική. Θα μπορούσε να αφήσει έξω Μπερνάρ, ή Ιωαννίδη, ή Μπακασέτα. Μπορεί να σκεφτεί ότι θα πρέπει να μπει με τους βασικούς για να το "ξεκλειδώσει" με τη Λαμία και να κάνει διαχείριση.».



Aκούστε μεταξύ άλλων τι είπε για το νέο δημοσίευμα από το εξωτερικό το οποίο εμπλέκει τον Φώτη Ιωαννίδη με τη Γουέστ Χαμ:

Πηγή: skai.gr

