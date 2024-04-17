Λογαριασμός
Το καθοριστικό τρίποντο του Σλούκα και οι πανηγυρισμοί: Η παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τη νίκη στο ντέρμπι

Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και τη νίκη του «τριφυλλιού» με σκορ 77-71.

Σλούκας

Oριστικά «πράσινο» έβαψε το πλεονέκτημα στους τελικούς της Stoiximan Basket League ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (15/4) νίκησε σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ με σκορ 77-71.

Η αναμέτρηση ήταν για... γερά νεύρα με τους παίκτες, αλλά και τους προπονητές των δυο ομάδων να τραβούν επάνω τους τα βλέμματα και τον Κώστα Σλούκα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας 10 πόντους, με το καθοριστικό του τρίποντο και τις δυο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα να κρίνουν τα ματς.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, με τις καλύτερες στιγμές του ματς, αλλά και τους πανηγυρισμούς των παικτών του Εργκίν Αταμάν με τον κόσμο του «τριφυλλιού».

