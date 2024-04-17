Oριστικά «πράσινο» έβαψε το πλεονέκτημα στους τελικούς της Stoiximan Basket League ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (15/4) νίκησε σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ με σκορ 77-71.



Η αναμέτρηση ήταν για... γερά νεύρα με τους παίκτες, αλλά και τους προπονητές των δυο ομάδων να τραβούν επάνω τους τα βλέμματα και τον Κώστα Σλούκα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας 10 πόντους, με το καθοριστικό του τρίποντο και τις δυο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα να κρίνουν τα ματς.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, με τις καλύτερες στιγμές του ματς, αλλά και τους πανηγυρισμούς των παικτών του Εργκίν Αταμάν με τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.