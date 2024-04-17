Η «ομάδα του λαού» δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Μπασκόνια και τη διέλυσε 113-85, εξασφαλίζοντας την 7η θέση και το «ραντεβού» με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.



Υπενθυμίζουμε πως τα δύο πρώτα ματς του ΟΑΚΑ θα λάβουν χώρα στις 23 και 25 Απριλίου στις 20:30. Από την άλλη πλευρά, οι Βάσκοι θα παίξουν με τη Βίρτους Μπολόνια, που κέρδισε την Εφές στο άλλο play-in, την Παρασκευή (19/04) για την 8η θέση της κατάταξης.



Από το πρώτο δεκάλεπτο, οι Ισραηλινοί έδειξαν πως θα έκαναν «περίπατο». Η ομάδα του Οντέντ Κάτας ολοκλήρωσε το ματς με 19/36 τρίποντα κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία της, ενώ είχε και τα δύο «αστέρια» της σε καλή μέρα. Ο Λορέντζο Μπράουν βρήκε τον... εαυτό του την κατάλληλη στιγμή πετυχαίνοντας 29 πόντους με 7/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γουέιντ Μπόλντγουιν μέτρησε 26 πόντους με 4/6 τρίποντα.



Από τους υπόλοιπους, ο Κόλσον είχε 14, ο Κλίβελαντ 11 και ο Ταμίρ Μπλατ 10 με 7 ασίστ. Από πλευράς Μπασκόνια, έπαιξε μόνος του ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, που μέτρησε 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ.





Το ματς

Η Μακάμπι μπήκε πολύ δυνατά στο ματς με πρωταγωνιστή τον, ο οποίος ξεκίνησε «καυτός» με 3/4 τρίποντα από πολύ νωρίς. Πολύ γρήγορα, η διαφορά έγινε double score (16-8), ενώ με τον Κλίβελαντ να μπαίνει κι αυτός στον… χορό των τριπόντων, το σκορ έγινε 19-10. Ημε τουςκαι Μάρκους Χάουαρντ άρχισε να ανεβάζει στροφές και μείωσε σε 21-15, όμως ο Ριβέρο εκμεταλλεύτηκε ένα ακόμη επιθετικό ριμπάουντ των τυπικά γηπεδούχων και έγραψε το 23-15. Ο Ταμίρ Μπλατ έβαλε κι αυτός μακρινό σουτ για το 26-15, ενώ η πρώτη περίοδος έληξε με το εμφατικό 28-15 υπέρ της Μακάμπι.Το «πάρτι» των Ισραηλινών συνεχίστηκε και στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν ο Ριβέρο με ένα σουτ μέσης απόστασης υπέγραψε το +16 (31-15). Με πρωτοστάτη τον, η Μπασκόνια επιχείρησε να αντιδράσει και μείωσε σε 33-21, όμως οεπιλήφθηκε και πάλι της κατάστασης και διαμόρφωσε μόνος του το 37-21. Λίγο αργότερα, ήρθε η σειρά του ήσυχου μέχρι τότε, να πετύχει 4 συνεχόμενους πόντους για το +20 της Μακάμπι (41-21). Οσυνέχισε να είναι «καυτός» και έφτασε τους 21 πόντους πριν από το ημίχρονο, το οποίο έληξε 55-36.Στην τρίτη περίοδο,καιμείωσαν προσωρινά σε 55-41 και έδειξαν μια γρήγορη αντίδραση. Πολύ γρήγορα ωστόσο, δύο μακρινά σουτ από Κόλσον και Κοέν διαμόρφωσαν το 63-42 για τη. Ο Ρογκαβόπουλος με τον Σεντεκέρσκις επιχείρησαν να απαντήσουν (63-47), όμως οι τυπικά γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι ασταμάτητοι επιθετικά, με τον Μπόλντγουιν να πετυχαίνει 6 συνεχόμενους πόντους για το 75-52. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 86-61, χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.H τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική, όμως ηδεν έδειξε καμία διάθεση να κατεβάσει ρυθμούς. Η διαφορά έπεσε για λίγο στους 18 χάρη σεκαι, ωστόσο κάπου εκεί άρχισε νέος «καταιγισμός» τριπόντων από Μπλατ, Μπόλντγουιν και Μπράουν, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί το τελικό 113-85.28-15, 55-36, 86-61, 113-85

