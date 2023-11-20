Παναθηναϊκός: Το μεγάλο «στοίχημα» των επόμενων ημερών

Ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος της Superleague για τις Εθνικές ομάδες, καλείται να δώσει σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το «Τριφύλλι» τις επόμενες βδομάδες, θα «δώσει» κομβικά παιχνίδια. Σίγουρα, αυτά θα δείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους της ομάδας.

Τόσο στο πρωτάθλημα, όσο φυσικά θα φανεί, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι «πράσινοι» επανέρχονται, την επόμενη Κυριακή 26/11/2023, όπου φιλοξενούνται στο Κλεάνθης Βικελίδης από τον Άρη για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Superleague στις 20:30.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.