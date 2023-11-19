Επεισόδια σημειώθηκαν στη χθεσινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο ΕΑΚ μεταξύ παραγόντων του Ολυμπιακού Βόλου και του Ρήγα Φεραίου.

Οι δύο ομάδες εξέδωσαν σκληρές ανακοινώσεις κατηγορώντας η μία την άλλη.

''Οπαδοί με επιθετική και βίαιη στάση, που δεν έχουν καμία θέση στο χώρο του γηπέδου, βρέθηκαν να έχουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι ιθύνοντες παράγοντες παρακολουθούσαν το “θέαμα” χωρίς καμία αντίδραση'', αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Ρήγα Φεραίου ενώ η απάντηση του Ολυμπιακού Βόλου κάνει λόγο για απειλές από παράγοντα της αντίπαλης ομάδας.

''Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να δηλώσουμε ότι δεχθήκαμε απειλές από παράγοντα του Ρήγα Φεραίου'', αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η αρχική ανακοίνωση της ομάδας Ρήγα Φεραίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. Ρήγας Φεραίος καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο τα χθεσινά επεισόδια που έλαβαν χώρα στο γήπεδο του στο ΕΑΚ Βόλου στον αγώνα πρωταθλήματος Α’ ΕΠΣΘ , με τον Ολυμπιακό Βόλου.

Η βία που έχει εμφιλοχωρήσει στα γήπεδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και δραστικά, πριν το φαινόμενο λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κυρίως από τους ανθρώπους του αθλητισμού,κάτι που χθες δεν είδαμε σε καμία περίπτωση.

Οπαδοί με επιθετική και βίαιη στάση, που δεν έχουν καμία θέση στο χώρο του γηπέδου, βρέθηκαν να έχουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι ιθύνοντες παράγοντες παρακολουθούσαν το “θέαμα” χωρίς καμία αντίδραση!

Και όλα αυτά σε έναν αγώνα που παρακολουθούσαν οικογένειες με μικρά παιδιά!

Πλέον,περιμένουμε τα αρμόδια όργανα της ΕΠΣΘ να επιληφθούν της υποθέσεως με αίσθημα δικαίου,έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την εξάλειψη παρόμοιων συμπεριφορών και πρακτικών, που αποτελούν την ταφόπλακα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και να απομονώσουμε το ταχύτερο δυνατό όλους αυτούς που δεν έχουνε καμία σχέση με τον αθλητισμό και με ότι αυτός πρεσβεύει.

Χωρίς ίχνος ρεβανσισμού,

Με εκτίμηση,το Δ.Σ.του Α.Σ. “Ρήγας Φεραίος”

Ολυμπιακός Βόλου: «Δεχθήκαμε απειλές από παράγοντα»

Η ομάδα μας πέτυχε μια ακόμα δύσκολη νίκη σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό φετινό πρωτάθλημα με πολλές ομάδες ενισχυμένες και με λογική διάθεση να “κόψουν” με κάθε τρόπο βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

Εχθές, 19 Νοεμβρίου έγινε ένα πολυ ωραίο παιχνίδι με φιλάθλους και των δύο ομάδων, Ρήγα Φεραίου και Ολυμπιακού να κάθονται μαζί, στην ίδια κερκίδα και να μη συμβαίνει το παραμικρό. Σε φίλαθλα πλαίσια και οπαδούς και των δύο ομάδων να κάθονται μαζί στην κερκίδα όπως παλιά. Η φιλοξενία ήταν άριστη. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους και φίλους μας απ’ το Βελεστίνο που ήρθανε.

Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να δηλώσουμε ότι δεχθήκαμε απειλές από παράγοντα του Ρήγα Φεραίου, την ιστορική αυτή ομάδα με έδρα το αγαπημένο μας Βελεστίνο.

Μια ωραία πόλη, με ωραίους ανθρώπους και μεγάλη ιστορία. Είναι κρίμα κάποιοι παράγοντες να εκπροσωπούν ποδοσφαιρικά την πόλη και να απειλούν με ευθείες απειλές για τη σωματική ακεραιότητα και ακόμα και τη ζωή διοίκησης, ανθρώπων, φιλάθλων επειδή χάθηκε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Για ο,τι συμβεί σε οποιονδήποτε θα θεωρήσουμε ηθικά ή πραγματικά υπεύθυνο τον άνθρωπο που εξαπέλυσε αυτές τις ευθείες απειλές. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Ρήγα στο πρωτάθλημα.

Στο τέλος της ημέρας είναι απλά ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι. Και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο.

Εμείς πετύχαμε απλά μια νίκη. Συνεχίζουμε σεμνά και ταπεινά. Έχουμε κάνει απλά μια καλή αρχή. Δεν έχουμε πάρει ούτε το 15% των πόντων που απαιτούνται. Και μη ξεχνάμε οτι στη συνέχεια υπάρχουν και τα μπαράζ αν και εφόσον καταφέρουμε να βγούμε πρώτοι απέναντι σε πολύ καλές ομάδες.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την ομάδα μας και να κοιτάμε μόνο αυτή, στη χειρότερη χρονιά της ιστορίας της. Ολυμπιακός Βόλου.

«Τραμπουκισμούς και ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο» καταγγέλει στην ανταπάντηση της η ομάδα Ρήγας Φεραίος

Ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος του ολυμπιακού Βόλου κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος δηλώνει δικηγόρος, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο λόγος έναντι κάποιου άλλου δεν ευσταθεί σε κανένα δικαστήριο, απεναντίας οδηγεί μόνο σε ψευδείς εντυπώσεις, ενώ τα μάτια εκατοντάδων φιλάθλων και των θεατών του διαδικτυακού voloslive ,που έδειχνε την χθεσινή αναμέτρηση, τους καθιστά αδιάσειστους μάρτυρες της τραγικής εικόνας των τραμπουκισμών, της ρίψης αντικειμένων και της εισόδου των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο με κίνδυνο την ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών μας. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να μας εκπροσωπήσει σε δικαστική αίθουσα ο κ. Παπαδόπουλος ως νομικός μας σύμβουλος για ευνόητους λόγους!

Υ.γ.:Ο ίδιος επιτέθηκε σε ποδοσφαιριστή της ομάδας μας,αλλά παρόλα αυτά η φιλοξενία του ήταν άψογη.

