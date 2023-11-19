Λογαριασμός
Οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο στη Σιέρα Λεόνε - Με συνοδεία στρατιωτών αποχώρησε ο Σάλαχ

Η επικράτηση με 2-0 της Αιγύπτου δεν άρεσε στους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας

Μοχάμεντ Σάλαχ

Η Αίγυπτος επικράτησε 2-0 της Σιέρα Λεόνε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να βρίσκεται στο στόχαστρο οπαδών των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά!

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, διακρίνονται άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου να σπεύδουν να σταματήσουν τους εισβολείς, με τον σταρ της Λίβερπουλ να αποχωρεί εν συνεχεία από τον αγωνιστικό χώρο με στρατιωτική συνοδεία.

Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις διαθέσεις των οπαδών που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο σε κάθε περίπτωση το περιστατικό ήταν μάλλον τρομακτικό για τον Σαλάχ...

Πηγή: sport-fm.gr

