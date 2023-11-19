Οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο στη Σιέρα Λεόνε - Με συνοδεία στρατιωτών αποχώρησε ο Σάλαχ

Η Αίγυπτος επικράτησε 2-0 της Σιέρα Λεόνε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να βρίσκεται στο στόχαστρο οπαδών των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά!

Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, διακρίνονται άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου να σπεύδουν να σταματήσουν τους εισβολείς, με τον σταρ της Λίβερπουλ να αποχωρεί εν συνεχεία από τον αγωνιστικό χώρο με στρατιωτική συνοδεία.

Absolutely shocking scenes from Egypt’s game against Sierra Leone as it looks like Mohamed Salah was targeted by pitch-invaders.



They seem to be going directly to try and attack him 😡😡😡pic.twitter.com/qqMrejPbwc — Watch LFC (@Watch_LFC) November 19, 2023

Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις διαθέσεις των οπαδών που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο σε κάθε περίπτωση το περιστατικό ήταν μάλλον τρομακτικό για τον Σαλάχ...

