«Βασιλιάς» στο ATP Finals ο Τζόκοβιτς: Νίκησε στον τελικό τον Σίνερ και κατέκτησε το τρόπαιο

Στον θρόνο και πάλι ο Τζόκοβιτς. Ο μυθικός τενίστας λύγισε με 2-0 στα σετ (6-3, 6-3) τον Γιανίκ Σίνερ, σηκώνοντας την κούπα στο Τορίνο απέναντι στον Ιταλό και έγινε ο πρώτος που φτάνει τις επτά κατακτήσεις στα ATP Finals. Άφησε 2ο στη σχετική λίστα τον Ρότζερ Φέντερερ.

Επιπλέον, ο 36χρονος τενίστας έφτασε τους 98 τίτλους στην καριέρα του, ενώ έκλεισε τη χρονιά με επτά κατακτήσεις. Παράλληλα, πήρε… ρεβάνς από τον Σίνερ, από τον οποίο είχε χάσει με 2-1 στα σετ στη φάση των ομίλων.

Ο Τζόκοβιτς ήταν κυρίαρχος σε ολόκληρη την αναμέτρηση ουσιαστικά. Στο πρώτο λειτούργησε σαν… ρομπότ και πάλι, κάνοντας μόλις δύο λάθη, ενώ εκμεταλλεύτηκε τα 13 που έκανε ο αντίπαλός του. Λίγα περιθώρια άφησε και στο 2ο ο Σέρβος στον αντίπαλό του και έφτασε με επιβλητικό τρόπο στην κούπα, απέναντι σε έναν αντίπαλο, ο οποίος ήταν αήττητος έως τώρα.

