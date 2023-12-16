Παναθηναϊκός: Συναντήθηκαν Αταμάν και Μπαρτζώκας-Δείτε τι είπαν

Οι προπονητές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο της ομάδας και συνομίλησαν σε μια εποχή που η αντιπαλότητα των ομάδων τους είναι τεράστια.

«Ο τέλειος παίκτης για μένα είναι ο παίκτης που πιστεύει ότι η ομάδα δεν σκέφτεται πρώτα μόνος του. Σκέφτεται την ομάδα, φυσικά, μετά σκέφτεται τον εαυτό του γιατί για την ομάδα, αν είναι καλός, η ομάδα θα είναι καλή. Για μένα, αν με ρωτήσεις τι είναι πιο σημαντικό για να είμαι πιο δυνατός σωματικά ή ψυχικά πιο δυνατός για μένα είναι καλύτερα να είσαι ψυχικά πιο δυνατός. Γιατί αν σωματικά δεν είσαι έτοιμος, αλλά ψυχικά είσαι έτοιμος, μπορείς να το ξεπεράσεις».

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.