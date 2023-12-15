Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που επικράτησε 89-81 της Βιλερμπάν, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα του όταν του ζητήθηκε.

Ο διεθνής σέντερ μίλησε στο sport-fm.gr και στον Γιώργο Πετρίδη για την απόδοσή του, αλλά και για τη νίκη του «τριφυλλιού».

Για το πόσο ανάγκη είχε η ομάδα του αυτή τη νίκη, είπε ότι «πραγματικά μας βοηθάει πολύ για να βρούμε ρυθμό και είναι μια νίκη που χρειαζόμασταν. Είναι σημαντικό αποτέλεσμα».

Όσον αφορά την προσωπική του απόδοση και την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού που είχε, τόνισε ότι «μου ήταν λίγο πιο δύσκολο να βρω ρυθμό, αλλά όταν μπήκα στο παιχνίδι προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα μου στην άμυνα και αυτό μετράει».

Για τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά στο φινάλε και χάρισαν τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR, ανέφερε: «Νομίζω ότι μας βοήθησε πολύ η άμυνα, σταματήσαμε τους αντιπάλους μας και βρήκαμε έτσι ρυθμό στην επίθεση. Βάλαμε κάποια σημαντικά τρίποντα και κάναμε σερί στο φινάλε για να φτάσουμε στη νίκη».

Τέλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του «εξάστερου», που ακολούθησε την ομάδα και στη Λυών: «Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους φιλάθλους μας και ελπίζω να είναι δίπλα μας και στη συνέχεια».

Πηγή: skai.gr

