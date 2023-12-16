Επιβεβαιώθηκε η... ισπανική «κατάρα» για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα κατάφεραν κόντρα στη Βαλένθια και ηττήθηκαν με σκορ 63-56 στο ΣΕΦ, γνωρίζοντας το τέταρτο αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα τους, όλα κόντρα στις ισπανικές ομάδες της Ευρωλίγκας! Με αυτόν τον τρόπο, έπεσαν στο 7-7, και είδαν τους αντιπάλους τους να ανεβαίνουν στο 8-6.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρασύρθηκε στον χαμηλό ρυθμό της Βαλένθια, που πήγε το ματς σε αργό τέμπο, «σφράγισε» τη ρακέτα και έδωσε τα τρίποντα στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν όμως πολύ άστοχοι με μόλις 9/31, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη παρά το γεγονός πως είχαν ευκαιρίες στην τέταρτη περίοδο, βγάζοντας τη μία άμυνα μετά την άλλη.

Κορυφαίος των νικητών με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο Κρις Τζόουνς, που έβαλε μερικά πολύ μεγάλα καλάθια στο τέταρτο δεκάλεπτο. 12 πόντους είχε και ο Στέφαν Γιόβιτς, ενώ 10 πέτυχε ο Νταμιέν Ίνγκλις.

Από τον Ολυμπιακό, ξεχώρισε ο Τόμας Γουόκαπ με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και ισάριθμα κλεψίματα, ενώ 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα είχε ο Κώστας Παπανικολάου. Ντεμπούτο έκανε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, που έπαιξε 9 λεπτά χωρίς να σκοράρει. Απουσίασε ο Άλεκ Πίτερς, που βρέθηκε στο πλευρό της συντρόφου του, η οποία περιμένει το παιδί τους.

Το ματς

Η Βαλένθια μπήκε δυνατά στο ματς και πήρε προβάδισμα 0-5 με καλάθι του Τζόουνς και τρεις βολές του Ρόμπερτσον, πριν ο Κάνααν μειώσει σε 2-5 με τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό με τρίποντα από Γουόκαπ και Κάνααν, ενώ ο Παπανικολάου ολοκλήρωσε ακόμη μια άμυνα καρφώνοντας στον αιφνιδιασμό για το 12-5. Ο Ντέιβις μείωσε μετά από ώρα για τη Βαλένθια σε 12-7, με τους Ισπανούς να δυσκολεύονται απέναντι στην εξαιρετική άμυνα των γηπεδούχων. Κάπου εκεί, εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη του Ολυμπιακού, οι Ισπανοί πλησίασαν με Τζόουνς και Γιόβιτς στον πόντο (12-11). Ο Παπανικολάου έβαλε τρίποντο, όμως ο Γιόβιτς του απάντησε για το 15-14 του πρώτου δεκαλέπτου.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο Ντέιβις έβαλε μπροστά τη Βαλένθια με 15-16, ενώ σκόραρε ξανά για το 16-18. Ο Χέρμανσον πήρε τη σκυτάλη από μέση απόσταση και υπέγραψε το 16-20 για τους Ισπανούς, πριν ο Λαρεντζάκης δώσει σημαντική λύση με τρίποντο για το 19-20. Η Βαλένθια αντέδρασε και πάλι, με τους Γιόβιτς, Πουέρτο και Ίνγκλις να τη φέρνουν για πρώτη φορά στο +9 (19-28). Ο Μπραζντέικις έδωσε μια ανάσα, όμως ο Τουρέ απάντησε αμέσως για το 21-30 και ο Ρόιβερς σκόραρε για το 23-32. Ο Ίνγκλις έβαλε ελεύθερο τρίποντο από την κορυφή και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 26-35.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Βαλένθια πήρε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα με τον Γιόβιτς (26-37). Ο Φαλ απάντησε με γκολ φάουλ για το 29-37, όμως ο Τζόουνς διατήρησε την ψυχραιμία του και έγραψε το 29-39. Ο εξαιρετικός Φαλ έκλεψε και ο Γουόκαπ σκόραρε στον αιφνιδιασμό μειώνοντας σε 31-39, όμως Τζόουνς και Κλαβέρ είχαν αντίδραση για το 31-43 της Βαλένθια. Ο Γουόκαπ ήταν ο πρωτοστάτης στην αντίδραση των γηπεδούχων, πετυχαίνοντας πέντε σερί πόντους και μειώνοντας σε 36-43, πριν ο Γιόβιτς φτάσει τους 12 πόντους διαμορφώνοντας το 36-45. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 38-47.



Με δύο βολές του Ινγκλίς μετά από αχρείαστο αντιαθλητικό του Λαρεντζάκη, οι Ισπανοί πήγαν ξανά στο +11 (38-49). Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 40-49 με βολές του Μιλουτίνοφ, ο οποίος «σπατάλησε» όμως τις άλλες δύο., πριν βάλει μεγάλο καλάθι με επιθετικό ριμπάουντ για το 42-49. Η Βαλένθια έδωσε πολλές ευκαιρίες στους γηπεδούχους να μειώσουν, αλλά τα τρίποντα δεν έμπαιναν και ο Χέρμανσον με τον Τζόουνς επανέφεραν τη διψήφια διαφορά (42-53). Κάνααν και Γουόκαπ έβαλαν δύο μεγάλα τρίποντα μετά από όλα, μειώνοντας σε 48-53. Ο Ρόιβερς απάντησε με σημαντικό χουκ για το 48-55, ενώ ο ΜακΚίσικ έβαλε δύο βολές για το 50-55. Κλαβέρ και Παπανικολάου αντάλλαξαν τρίποντα για το 53-58, με τον Τζόουνς να πετυχαίνει δύσκολο καλάθι για το 53-60. Ο Παπανικολάου με νέο μακρινό σουτ μείωσε σε 56-60, όμως ο χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκετός και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 26-35, 38-47, 56-63

