Σχεδιάζει να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου ο Κίμιχ

Μια ασυνήθιστη κατάσταση βιώνει το τελευταίο διάστημα η Μπάγερν Μονάχου με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, που την έχουν φέρει στο -8 από την πρωτοπόρο, Μπάγερ Λεβερκούζεν και οι πιθανότητες να χάσει τον τίτλο της Bundesliga για πρώτη φορά από μετά το 2012 έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα!

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τους Βαυαρούς να γνωρίζουν την ήττα με 1-0 από τη Λάτσιο στο πρώτο ματς της φάσης των «16» του Champions League και καλούνται να κάνουν την ανατροπή στη ρεβάνς και να προκριθούν στα προημιτελικά.



Ωστόσο, δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για εσωτερικές τριβές στα αποδυτήρια μεταξύ των παικτών και του Τούχελ, με τον Τζόσουα Κίμιχ να σχεδιάζει να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι!

Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρει δημοσίευμα της BILD, το οποίο υπογραμμίζει πως ο Γερμανός κεντρικός χαφ έχει παρατηρήσει αρκετές φορές έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό του, ενώ θεωρεί ότι η σχέση του με τον Τούχελ δεν είναι καλή.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, με τον Κίμιχ να αποτελεί βασικό πυλώνα της Μπάγερν εδώ και πολλά χρόνια, μετρώντας 373 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει κατακτήσει και 20 τρόπαια.

