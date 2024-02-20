Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Dubai Tennis Championships πήρε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επιβλήθηκε με άνεση και στιλ 2-0 σετ (6-2, 6-4) της Έβα Ναβάρο στη φάση των «32» της διοργάνωσης.



Η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε μόλις 78 λεπτά για να «καθαρίσει» το παιχνίδι με την Ισπανίδα, πραγματοποιώντας συνολικά έξι μπρέικ στο σερβίς της αντιπάλου της!

Μάλιστα, με τη νίκη της αυτή, η 29χρονη πρωταθλήτρια εξασφάλισε την επιστροφή της στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης!



Στους «16» του τουρνουά στο Ντουμπάι, θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα, Γιασμίν Παολίνι (Νο.26) το πρωί της Τετάρτης (21/02, 10:00).

Into the Dubai last 16 for the first time!@mariasakkari comes through against Navarro in straights.#DDFTennis pic.twitter.com/RLr2uCpEXF — wta (@WTA) February 20, 2024

