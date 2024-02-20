Τι σημαίνει «μέχρι τέλους» εξήγησαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος -μιλώντας στο OLYMPIACOSBC TV - μετά την κατάκτηση του τρίτου σερί Κυπέλλου, στον τελικό του Ηρακλείου απέναντι στον Παναθηναϊκό.



«Το μέχρι τέλους το ζούμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή...», σχολίασε ο Γιώργος Αγγελόπουλος. «Όταν μεγαλώσουμε κάποια στιγμή θα καταλάβουμε όλοι μας τι έχει γίνει!», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος τόνισε: «Το μέχρι τέλους είναι όσο μέχρι αντέχουμε, μέχρι όσο ο κόσμος μάς στηρίζει και μέχρι ο Ολυμπιακός να μας δίνει αυτή την τρέλα που ζούμε σήμερα και έχουμε ζήσει τόσες άλλες φορές τα τελευταία είκοσι χρόνια που είμαστε στην ομάδα».



Όσο για τον έβδομο σερί εγχώριο τίτλο που κατακτά ο Ολυμπιακό; «Είναι μεγάλο επίτευγμα, μας κάνει περήφανους και ελπίζω να πάμε για τον όγδοο σερί», είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ενώ ο Γιώργος Αγγελόπουλος, τόνισε: «Εφτά τίτλοι σε δυόμισι χρόνια είναι απίστευτο. Ζούμε αυτά που αξίζουμε και αυτά που αξίζαμε πάντα. Τα έφερε έτσι η ζωή και τα ζούμε. Για αυτό έχουμε αυτά τα συναισθήματα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.