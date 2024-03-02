Παναθηναϊκός: Ο παράγοντας «Χ» και το παράδοξο στη Μαδρίτη

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία νίκη… statement όπως ανέφερε και ο αρχηγός του, Κώστας Σλούκας. Δηλαδή οι «πράσινοι» δήλωσαν ότι πάνε για το πλεονέκτημα έδρας και ότι μπορούν να κερδίσουν κάθε αντίπαλο. Φυσικά αυτό συνέβη χάρη στις εξαιρετικές επιλογές του Εργκίν Αταμάν από τον πάγκο αλλά και στην απόδοση των παικτών.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν αδιαμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης του αγώνα αφού έκανε ότι ήθελε τους Ταβάρες και Πουαριέ. Παράλληλα ο Κώστας Σλούκας με τον Κέντρικ Ναν ήταν καθοριστικοί στα γκαρντ για το Τριφύλλι ενώ οι Ερνανγκόμεθ, Γκριγκόνις και Μήτογλου έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου όμως ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το… σύνθημα μέσα από αυτά τα οποία έκανε στο παρκέ. Ο Έλληνας φόργουορντ δήλωσε… ότι επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του με την καλή του δουλειά στη Μαδρίτη.

