Έγραψε ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σικάγο, «σκορπίζοντας» τους Μπουλς

Γιάννης Αντετοκούνμπο σε... beast mode, έγραψε ιστορία και καθάρισε για τους Μπακς! Ο Greek Freak πραγματοποίησε μια τρομακτική εμφάνιση στο Σικάγο και με 46 πόντους και 16 ριμπάουντ, οδήγησε στη νίκη τα ελάφια κόντρα στους Μπουλς με σκορ 113-97!

Βραδιά ορόσημο για τον Έλληνα σούπερ σταρ, καθώς με τον τρόπο αυτόν έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Μπακς, ξεπερνώντας κατά μια τον Σίντνεϊ Μονκρίφ που μετρούσε 488!

The winningest Milwaukee Buck of all-time. pic.twitter.com/TisIAMAM6i — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 2, 2024

Ισορροπημένο παιχνίδι στο Σικάγο με τον Λίλαρντ να αναδεικνύεται δεύτερος σκόρερ για τους Μπακς με 16 πόντους και τον Πάτρικ Μπέβερλι να μετρά 14. Για τους Μπουλς, ο Κόμπι Γουάιτ είχε 22 πόντους, ο Βούτσεβιτς 17 πόντους και ο Άγιο Ντοσούμνου 15 πόντους.

A FREAKISH STAT LINE.



46 PTS | 16 REB | 6 AST | 73% FG pic.twitter.com/LXtiIu3B70 — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 2, 2024

Στο 40-21 το ρεκόρ των Μπακς που τα ξημερώματα της Τρίτης (5/3) θα αντιμετωπίσουν τους Κλίπερς.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-33, 44-58, 72-82, 97-113

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): ΝτεΡόζαν 12 (9 ασίστ), Βούτσεβιτς 17 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Γουάιτ 22 (2), Καρούσο 11 (3/6 τρίποντα), Ντοσούμνου 15 (2), Τέιλορ 4 (1), Τέρι 1, Φίλιπς, Μπιτίμ 6 (2), Ντράμοντ 9 (10 ριμπάουντ), Κάρτερ

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κράουντερ 3 (1), Γ. Αντετοκούνμπο 46 (2 τρίποντα, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λόπεζ 12 (4/8 τρίποντα), Λίλαρντ 16 (3/10 τρίποντα), Μπίσλι 4 (1/7 τρίποντα), Γκαλινάρι, Πόρτις 11 (1/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Μπότσαμπ, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπέβερλι 14 (2), Κόνατον, Γκριν 7 (1), Τζάκσον

