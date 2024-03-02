Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έγραψε ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σικάγο, «σκορπίζοντας» τους Μπουλς

Iστορικός Αντετοκούνμπο ταπείνωσε τους Μπουλς! Ο Γιάννης βοήθησε τους Μπακς με τρομερή εμφάνιση (46 π. 16 ριμπ) να περάσουν από το Σικάγο (113-97) και έγινε ο πολυνίκης στην ιστορία των ελαφιών  

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Γιάννης Αντετοκούνμπο σε... beast mode, έγραψε ιστορία και καθάρισε για τους Μπακς! Ο Greek Freak πραγματοποίησε μια τρομακτική εμφάνιση στο Σικάγο και με 46 πόντους και 16 ριμπάουντ, οδήγησε στη νίκη τα ελάφια κόντρα στους Μπουλς με σκορ 113-97!

Βραδιά ορόσημο για τον Έλληνα σούπερ σταρ, καθώς με τον τρόπο αυτόν έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Μπακς, ξεπερνώντας κατά μια τον Σίντνεϊ Μονκρίφ που μετρούσε 488!

Ισορροπημένο παιχνίδι στο Σικάγο με τον Λίλαρντ να αναδεικνύεται δεύτερος σκόρερ για τους Μπακς με 16 πόντους και τον Πάτρικ Μπέβερλι να μετρά 14. Για τους Μπουλς, ο Κόμπι Γουάιτ είχε 22 πόντους, ο Βούτσεβιτς 17 πόντους και ο Άγιο Ντοσούμνου 15 πόντους.

Στο 40-21 το ρεκόρ των Μπακς που τα ξημερώματα της Τρίτης (5/3) θα αντιμετωπίσουν τους Κλίπερς.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-33, 44-58, 72-82, 97-113

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): ΝτεΡόζαν 12 (9 ασίστ), Βούτσεβιτς 17 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Γουάιτ 22 (2), Καρούσο 11 (3/6 τρίποντα), Ντοσούμνου 15 (2), Τέιλορ 4 (1), Τέρι 1, Φίλιπς, Μπιτίμ 6 (2), Ντράμοντ 9 (10 ριμπάουντ), Κάρτερ

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κράουντερ 3 (1), Γ. Αντετοκούνμπο 46 (2 τρίποντα, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λόπεζ 12 (4/8 τρίποντα), Λίλαρντ 16 (3/10 τρίποντα), Μπίσλι 4 (1/7 τρίποντα), Γκαλινάρι, Πόρτις 11 (1/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Μπότσαμπ, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπέβερλι 14 (2), Κόνατον, Γκριν 7 (1), Τζάκσον

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο ΝΒΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark