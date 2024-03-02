Η UEFA έβαλε κι επίσημα «στοπ» στις μετακινήσεις οπαδών στα ματς του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Οριστικά μόνο με φιλάθλους των γηπεδούχων θα διεξαχθούν τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τους «16» του Europa Conference League, καθώς αργά το βράδυ της Παρασκευής (1/3), η UEFA σε επίσημη ανακοίνωσή της, έβαλε κι επίσημα «στοπ» στη μετακίνηση οπαδών.

«Μετά από διαβούλευση με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, η UEFA ζήτησε να μην πωλούνται εισιτήρια σε φιλοξενούμενους οπαδούς στο Ζάγκρεμπ.

Η απόφαση να μην επιτραπούν οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας στο στάδιο Μάξιμιρ στο Ζάγκρεμπ ελήφθη με βάση τους Κανονισμούς Ασφάλειας και Ασφάλειας της UEFA μετά από ενδελεχή αξιολόγηση κινδύνου», ανέφερε η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής, ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

