Παναθηναϊκός: Kαταλήγει σε ενδεκάδα για το ματς με τον ΟΦΗ ο Τερίμ

Έτοιμος να κλείσει με νίκη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και να πάει με ηρεμία στα playoffs είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί του Άρη στη Λεωφόρο, ταξιδεύουν στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ (3/3, 19:30) στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του σήμερα και εν συνεχεία θα ταξιδέψει για το Ηράκλειο της Κρήτης με τον Φατίχ Τερίμ να ανακοινώνει μετά και το τέλος της τελευταίας προπόνησης την αποστολή.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν θα μπορέσει να υπολογίζει στον Γουίλιαν Αράο που δέχθηκε κίτρινη κάρτα και θα κληθεί να εκτίσει σε αυτή την αγωνιστική, με τις θέσεις στα στόπερ να αποτελούν έναν «γρίφο» ελέω και της απουσίας του Τιν Γέντβαϊ.

Δεδομένα ο Παναθηναϊκός θέλει να μην μείνει πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος πολύ μακριά από την κορυφή και για αυτόν τον λόγο ο έμπειρος προπονητής, δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να παραταχθεί με μια ενδεκάδα στην οποία το δίλλημα βρίσκεται στα στόπερ. Έτσι πιθανότατα ο Ντραγκόφσκι θα είναι στην εστία, ο Μλαντένοβιτς θα είναι αριστερά με τους Ούγκο-Σένκεφελντ να θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για να απαρτίζουν το αμυντικό κεντρικό δίδυμο.

Ο Ζέκα ίσως πάρει ξανά φανέλα βασικού, με τον Τσέριν και τον Μπακασέτα σε ρόλο κεντρικών χαφ. Για την επιθετική τριάδα, επίσης δύσκολα να γίνουν αλλαγές, με τον Μπερνάρ να επιστρέφει στα αριστερά, τον Παλάσιος δεξιά και τον Ιωαννίδη στην κορυφή.

